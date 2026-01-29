Главное платье из фильма "Грязные танцы" 1987 года: что известно о культовой вещи и почему она до сих пор вдохновляет

Фильм "Грязные танцы" 1987 года

«Грязные танцы» — это бесспорная классика 80-х — фильм, на котором выросло не одно поколение. Трудно найти того, кто не смотрел эту легендарную картину, однако, мы все же напомним, что сюжет рассказывает страстную историю о 17-летней девушке Бейби с молодого и привлекательного танцора Джони, которые встречаются на курорте (куда она приезжает с родителями) и через ряд жизненных обстоятельств начинают танцевать те самые «грязные» танцы и готовиться к конкурсу.

Однако не только сюжет и химия между актерами привлекли зрителей и зрительниц, но и костюмы, которые показаны в фильме. Потому что несмотря на актерскую игру и режиссуру, известные моменты в любимых фильмах в значительной степени определяются именно одеждой — она подчеркивает характер героев, их социальный статус и предпочтения. Также именно через одежду чаще всего в фильмах мы замечаем эволюцию персонажа и «Грязные танцы» не были исключением.

Фильм «Грязные танцы» 1987 года / © Getty Images

Дизайн костюмов в этом фильме был очень хорошо продуман, ведь даже спустя почти 40 лет после его выхода, многие из них не имеют устаревшего вида. В то же время каждый предмет одежды, в частности, главной героини, отражал ее повседневный, простой и непринужденный стиль — она носила белые кеды, джинсы и легкие рубашки. Однако со временем образы Бейби становились все смелее и героиня показывала больше тела. Автором этого всего была Хилари Розенфельд — костюмер и художница по костюмам.

Работу над фильмом «Грязные танцы» она получила еще в 1986 году и история, которую режиссер Эмиль Ардолино собирался рассказать, была ей совсем не чужда.

«Мои родители познакомились в Grossinger’s — отеле, где происходит действие фильма», — рассказывает она INDIE. Главным вызовом для нее стало найти винтажные вещи — в достаточном количестве для главных героев и массовки и это при том, что бюджет для этого всего был мизерным. «Мне приходилось везти все это — одежду для персонала отеля, гостей, их дневные и вечерние образы — в мешках и чемоданах, за час езды через горы, и просто надеяться, что этого хватит», — добавила она и имела в виду, что съемки проходили посреди ничего, в Северной Каролине и Вирджинии.

Это было совсем не то, что называют путешествием с минимальным багажом: по подсчетам Розенфельд, она собрала сотни пар обуви, сумок и свитеров и ежедневно одевала до 200 статистов.

Однако кроме рубашек, купальников и шорт, которые Хилари Розенфельд подобрала для главной героини фильма, особенно культовым стало платье из эпического кульминационного танца, под песню Time of My Life, которое зрители увидели в конце фильма. Это было розовое платье со многими слоями юбок, которые роскошно «танцевали» вместе с актрисой, а романтики наряду добавляла едва заметная вышивка.

«Если бы у меня было это платье, я могла бы стать миллионершей», — смеется Розенфельд. «На самом деле я не смогла бы, потому что могла продать его только один раз, но у меня есть эскиз, по которому оно сделано, и я когда-нибудь его продам. Это платье стало культовым. Это платье идеально подходит для персонажа, это платье идеально подходит для того времени и для пробуждения ее персонажа — это что-то, что выглядит сексуально, но не слишком. Именно поэтому девушки по всей Америке, а даже некоторые в Австралии, до сих пор пишут мне письма с вопросом, где можно найти это платье».

Однако где это легендарное платье сейчас — неизвестно.

«У меня этого платья нет. Костюмы хранятся на случай досъемок, а потом, думаю, это платье оказалось у Дженнифер — это никогда официально не озвучивалось, но мне кажется, что так и есть. У меня есть эскиз, который я придумала и нарисовала, и по которому платье было сшито. Его пришлось создавать специально, чтобы в нем была заложена свобода движения. То есть когда [Дженнифер] поднимала руку, платье не расходилось по швам — хотя это случалось много раз. Но в конце остался только один экземпляр, и я не уверена, что вам действительно хотелось бы иметь это платье, потому что оно латалось множество раз.

Мне кажется, люди хотят это платье потому, что оно было идеальным для своего момента. Не потому, что это было самое красивое платье в мире. Движение, персиковый оттенок… оно было свежим и скромным, но в то же время сексуальным. Оно сидело на ней идеально и было именно тем платьем в именно то время. В этом и заключается разница между костюмом и модой», — рассказала Хилари Розенфельд в интервью The A.V. Club.