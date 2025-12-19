Главный цвет 2025 года: вспоминаем самые красивые образы звезд в красных платьях

Главный цвет 2025 года / фото: Associated Press

Реклама

Красный цвет, как и маленькое черное платье никогда не выходит из моды. Звезды десятилетиями выбирают этот выразительный, яркий и соблазнительный оттенок, поскольку он всегда эффектно выглядит и привлекает внимание, даже если дизайн наряда лаконичный.

Однако в 2025 году красные платья были особенно популярными на красных дорожках и некоторые из известных красавиц выбирали этот оттенок даже не один раз для своих появлений, поскольку это цвет власти и успеха.

В этой подборке мы собрали 25 лучших образов звезд в красном цвете 2025 года. Эти фото без сомнения доказывают, что оттенки красного действительно были ключевыми в этом сезоне.

Реклама

Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Getty Images

Актриса блистала на красной дорожке в Марокко в оригинальном платье от бренда Lanvin из коллекции весна-лето 2026. У ее наряда был только один рукав, а вот горловина выполнена оригинально — ее украшала бретелька-чокер из металла. А вот на юбке платье украшали маленькие пуговицы.

Николь Кидман

Николь Кидман / © Associated Press

Лауреат «Оскара» выбрала на мероприятие в Каннах простое красное платье от Balenciaga, шика которому добавлял именно его роскошный оттенок. Это был кружевной наряд без рукавов, с высокой горловиной, имевший бежевую подкладку, из-за которой создавалось впечатление того, что это «голое» платье.

Гейли Этвел

Гейли Этвел / © Associated Press

На красную дорожку фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» звезда вышла в платье от бренда Giambattista Valli. Платье имело глубокое декольте, широкие бретели, а также драпировку на талии, которая превращалась в большой бант. Ее наряд был очень необычного дизайна и действительно подходил актрисе, а также привлекал внимание публики и прессы.

Палома Элсессер

Палома Элсессер / © Associated Press

На Met Gala известная модель пришла в эффектном платье, созданном для нее брендом Ferragamo. Это было платье-жилет с декольте и роскошным декольте, которое украшало парья. Наряд выигрышно подчеркивал фигуру звезды, а дополнила она его накидкой из меха.

Реклама

Ренате Реинсве

Ренате Реинсве / © Associated Press

На премьеру фильма «Сентиментальная ценность» актриса пришла в изысканном длинном платье от Schiaparelli из коллекции от-кутюр осень-зима. Это был наряд-бюстье, ткань которого была полностью вышита красным узором «рыбья кожа» с эмалированным покрытием.

Эмили Блант

Эмили Блант / © Getty Images

На вручение премии Governors Awards Эмили решила надеть ярко-красное платье от Модного дома Schiaparelli, созданное креативным директором бренда Дэниелем Розберри для коллекции весна-лето 2026. Это было платье-галтер из красного двустороннего атласа, украшенное крупным цветком на плече и вставками из тюля, которые создают иллюзию вырезовов по обеим сторонам бедер.

Тесса Томпсон

Тесса Томпсон / © Associated Press

На церемонию Governors Awards актриса Тесса Томпсон пришла в романтическом платье со складками на лифе от легендарного бренда Valentino. Наряд звезды имел декольте-сердце, опущенные бретельки с плеч и легкую длинную юбку, которая изысканно развевалась, когда Тесса рузалась на красной дорожке. Это был красивый и нежный наряд, который идеально подходил актрисе.

Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Актриса появилась на публике в ярко-красном платье с длинными рукавами, высокой горловиной и стильными складками ткани по бокам. Это платье было от бренда Simkhai и очень подходило к темным волосам звезды.

Реклама

Селена Гомес

Селена Гомес / © Associated Press

Селена появилась на красной дорожке 77-й церемонии вручения премии «Эмми» в роскошном и эксклюзивном платье от Модного дома Louis Vuitton. Наряд Селены был простым, но изысканным и имел несколько интересных деталей: асимметричную пройму, высокую горловину со складками, несколько драпировок в зоне шеи, а также разрезы на юбке. Сзади у платья был длинный тонкий шлейф, который добавил эффектности и интересности наряду.

Дакота Фенинг

Дакота Фенинг / © Associated Press

Актриса для своего появления на красной дорожке церемонии вручения наград «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе выбрала яркий образ от Dolce & Gabbana. На Дакоте был наряд с драпировкой и высоким разрезом до бедра, который также украшал элегантный шарф.

Галь Гадот

Галь Гадот / © Associated Press

Гламурное платье с цветами, которое актриса носила на легендарной вечеринке Vanity Fair Oscar Party было от Prada. Наряд хоть и имел лаконичный прямой и приталенный фасон, но отделка на платье привлекала много внимания, потому что деликатные элементы были очень контрастными и объемными. Также интересным изюминкой было то, что Галь накинула на шею длинный шарф, который был из однотонной легкой ткани.

Эйса Гонсалес

Эйса Гонсалес / © Associated Press

Лаконичное, но романтичное платье актрисы от бренда Oscar de la Renta было из коллекции осень-зима 2025. Это был наряд-бюстье со складками на лифе, который также украшал большой цветок пион из ткани, а его лепестки были пришиты таким образом, что они как будто опадали. Подол платья был асимметричным из легкой ткани, поэтому Эйса позировала перед фотографами подбрасывая его и это было очень эффектно и красиво.

Реклама

Фелисити Джонс

Фелисити Джонс / © Getty Images

Британская актриса Фелисити Джонс выглядела потрясающе, когда появилась на Международном кинофестивале в Торонто. Она вышла на красную дорожку в огненно-красном платье от Модного дома Prada, сшитом на заказ, с чистым, четким силуэтом и безупречным кроем. Цвет был насыщенный, глубокий, и определенно приковывал к себе внимание. Линия талии, длина юбки, линии плеч и шлейф накидки были тщательно продуманы брендом.

Наталья Дайер

Наталья Дайер / © Associated Press

На презентацию последнего сезона сериала «Очень странные дела» актриса пришла в оригинальном платье от Vivienne Westwood, которое сочетало в себе много разных оттенков красного, имело драпировку и длинный шлейф. Сборку наряда также украшало два четных банта — на талии и плече.

Элизабет Олсен

Элизабет Олсен / © Associated Press

Младшая сестра близняшек Эшли и Мэри-Кейт Олсен посетила специальный показ фильма «Вечность» в платье от Miu Miu с объемными рукавами-воланами и приталенным силуэтом. Юбка была длины миди, что позволяло рассмотреть также красные туфли Олсен на каблуках и с открытой пяткой.

Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Звезда фильма надела ярко-красное платье от Модного дома Valentino из коллекции осень-зима 2003. Оно имело тонкие бретельки и выполнено из нежного шифона. Платье украшали несколько слоев асимметричной ткани, которые придавали образу легкости и невесомости, на лифе были мелкие складки ткани, а также спереди наряд украшал небольшой бантик. Это был романтический наряд, который очень подходил актрисе.

Реклама

Зои Дойч

Зои Дойч / © Associated Press

Актриса была как принцесса в изысканном и элегантном платье от бренда Zac Posen. Наряд для актрисы выполнили в роскошном насыщенном оттенке красного, а также его главной изюминкой было глубокое декольте и пышная юбка. Лиф платья украшали мелкие складки ткани, а благодаря галтеру плечи были открытыми, что добавляло Зои хрупкости.

Лесли Биб

Лесли Биб / © Associated Press

Звезда фильма «Шопоголик» и сериала «Белый лотос» выбрала для появления на мероприятии Academy Museum Gala платье от Carolina Herrera из коллекции весна-лето 2026. Наряд Лесли был прямым и приталенным, а также имел оригинальный дизайн с вырезами на талии и складками. Этот простой, но изысканный наряд невероятно подходил актрисе.

Гантер Шафер

Гантер Шафер / © Associated Press

Звезда сериала «Эйфория» выбрала для вечернего появления на церемонии «Эмми» одно из самых красивых платьев от бренда McQueen. Наряд звезды был из коллекции осень-зима 2025. Платье Хантер было с высокой горловиной и изысканно подчеркивало фигуру. На бедрах наряд был с бархатной вставкой, также бархат повторялся в верхней части. Юбка же платья была расклешенной и немного асимметричной.

Сидни Суини

Сидни Суини / © Associated Press

Голливудская звезда появилась среди гостей 77-й церемонии «Эмми» в Лос-Анджелесе в изысканном платье с декольте. Ее наряд излучал истинный голливудский гламур и был от Модного дома Oscar de la Renta. Платье подчеркивало ее грудь, а главным украшением в нем были складки ткани, которые напоминали бант.

Реклама

Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Известная модель появилась перед камерами фотографов в Каннах в красном платье без бретелек, с драпировками и с небольшой накидкой. Это было платье от известного бренда Balenciaga и оно прекрасно подчеркивало фигуру Рози и делало женщину очень изысканной и элегантной.

Сара Сампайо

Сара Сампайо / © Associated Press

Португальская топ-модель посетила премьеру Warner Bros. «Супермен», которая состоялась в Лос-Анджелесе летом. Наряд Сары был с заниженной линией талии, украшен драпировкой и плиссировкой, а также имел длинные накидки на плечах, которые напоминали кейп. Линия декольте у наряда была асимметричной, также платье имело небольшой шлейф. Наряд звезды был от бренда Marmar Halim.

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт / © Associated Press

В этом году на 67-й церемонии вручения музыкальных премий «Грэмми» певица Тейлор Свифт просто сияла в своем мини-платье. Она нарядилась в эффектное платье от известного британского бренда Vivienne Westwood. Это было платье узнаваемого дизайна с корсетом и драпировкой. Также наряд полностью украшали красные стразы.

Эмма Стоун

© Associated Press

Оскароносная актриса всех удивила на красной дорожке «Золотого глобуса», поскольку вышла на публику с новой прической пикси. В тот день Эмма носила платье от Louis Vuitton красного цвета, которое не имело бретелек, талию украшал широкий атласный пояс с бантом, а юбка была выполнена в виде тюльпана и имела несколько складок на бедрах.

Реклама

Сабрина Карпентер

Сабрина Карпентер / © Associated Press

На церемонию MTV Video Music Award певица пришла в красном «голом» платье от Valentino из коллекции осень-зима 2025. Это был наряд с длинными рукавами и высокой горловиной, полностью расшитый бисером и выполненный из кружева. Это платье Сабрина носила с боа из фиолетового пуха, своей фирменной прической и очень ярким вечерним макияжем.