- Дата публикации
-
- Категория
- Звезды и мода
- Количество просмотров
- 15
- Время на прочтение
- 7 мин
Главный цвет 2025 года: вспоминаем самые красивые образы звезд в красных платьях
Этот оттенок был в тренде целый год и если вы ищете то самое идеальное красное платье на праздник, то эти образы знаменитостей точно вам помогут в выборе оттенка и фасона.
Красный цвет, как и маленькое черное платье никогда не выходит из моды. Звезды десятилетиями выбирают этот выразительный, яркий и соблазнительный оттенок, поскольку он всегда эффектно выглядит и привлекает внимание, даже если дизайн наряда лаконичный.
Однако в 2025 году красные платья были особенно популярными на красных дорожках и некоторые из известных красавиц выбирали этот оттенок даже не один раз для своих появлений, поскольку это цвет власти и успеха.
В этой подборке мы собрали 25 лучших образов звезд в красном цвете 2025 года. Эти фото без сомнения доказывают, что оттенки красного действительно были ключевыми в этом сезоне.
Дженна Ортега
Актриса блистала на красной дорожке в Марокко в оригинальном платье от бренда Lanvin из коллекции весна-лето 2026. У ее наряда был только один рукав, а вот горловина выполнена оригинально — ее украшала бретелька-чокер из металла. А вот на юбке платье украшали маленькие пуговицы.
Николь Кидман
Лауреат «Оскара» выбрала на мероприятие в Каннах простое красное платье от Balenciaga, шика которому добавлял именно его роскошный оттенок. Это был кружевной наряд без рукавов, с высокой горловиной, имевший бежевую подкладку, из-за которой создавалось впечатление того, что это «голое» платье.
Гейли Этвел
На красную дорожку фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» звезда вышла в платье от бренда Giambattista Valli. Платье имело глубокое декольте, широкие бретели, а также драпировку на талии, которая превращалась в большой бант. Ее наряд был очень необычного дизайна и действительно подходил актрисе, а также привлекал внимание публики и прессы.
Палома Элсессер
На Met Gala известная модель пришла в эффектном платье, созданном для нее брендом Ferragamo. Это было платье-жилет с декольте и роскошным декольте, которое украшало парья. Наряд выигрышно подчеркивал фигуру звезды, а дополнила она его накидкой из меха.
Ренате Реинсве
На премьеру фильма «Сентиментальная ценность» актриса пришла в изысканном длинном платье от Schiaparelli из коллекции от-кутюр осень-зима. Это был наряд-бюстье, ткань которого была полностью вышита красным узором «рыбья кожа» с эмалированным покрытием.
Эмили Блант
На вручение премии Governors Awards Эмили решила надеть ярко-красное платье от Модного дома Schiaparelli, созданное креативным директором бренда Дэниелем Розберри для коллекции весна-лето 2026. Это было платье-галтер из красного двустороннего атласа, украшенное крупным цветком на плече и вставками из тюля, которые создают иллюзию вырезовов по обеим сторонам бедер.
Тесса Томпсон
На церемонию Governors Awards актриса Тесса Томпсон пришла в романтическом платье со складками на лифе от легендарного бренда Valentino. Наряд звезды имел декольте-сердце, опущенные бретельки с плеч и легкую длинную юбку, которая изысканно развевалась, когда Тесса рузалась на красной дорожке. Это был красивый и нежный наряд, который идеально подходил актрисе.
Кэтрин Зета-Джонс
Актриса появилась на публике в ярко-красном платье с длинными рукавами, высокой горловиной и стильными складками ткани по бокам. Это платье было от бренда Simkhai и очень подходило к темным волосам звезды.
Селена Гомес
Селена появилась на красной дорожке 77-й церемонии вручения премии «Эмми» в роскошном и эксклюзивном платье от Модного дома Louis Vuitton. Наряд Селены был простым, но изысканным и имел несколько интересных деталей: асимметричную пройму, высокую горловину со складками, несколько драпировок в зоне шеи, а также разрезы на юбке. Сзади у платья был длинный тонкий шлейф, который добавил эффектности и интересности наряду.
Дакота Фенинг
Актриса для своего появления на красной дорожке церемонии вручения наград «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе выбрала яркий образ от Dolce & Gabbana. На Дакоте был наряд с драпировкой и высоким разрезом до бедра, который также украшал элегантный шарф.
Галь Гадот
Гламурное платье с цветами, которое актриса носила на легендарной вечеринке Vanity Fair Oscar Party было от Prada. Наряд хоть и имел лаконичный прямой и приталенный фасон, но отделка на платье привлекала много внимания, потому что деликатные элементы были очень контрастными и объемными. Также интересным изюминкой было то, что Галь накинула на шею длинный шарф, который был из однотонной легкой ткани.
Эйса Гонсалес
Лаконичное, но романтичное платье актрисы от бренда Oscar de la Renta было из коллекции осень-зима 2025. Это был наряд-бюстье со складками на лифе, который также украшал большой цветок пион из ткани, а его лепестки были пришиты таким образом, что они как будто опадали. Подол платья был асимметричным из легкой ткани, поэтому Эйса позировала перед фотографами подбрасывая его и это было очень эффектно и красиво.
Фелисити Джонс
Британская актриса Фелисити Джонс выглядела потрясающе, когда появилась на Международном кинофестивале в Торонто. Она вышла на красную дорожку в огненно-красном платье от Модного дома Prada, сшитом на заказ, с чистым, четким силуэтом и безупречным кроем. Цвет был насыщенный, глубокий, и определенно приковывал к себе внимание. Линия талии, длина юбки, линии плеч и шлейф накидки были тщательно продуманы брендом.
Наталья Дайер
На презентацию последнего сезона сериала «Очень странные дела» актриса пришла в оригинальном платье от Vivienne Westwood, которое сочетало в себе много разных оттенков красного, имело драпировку и длинный шлейф. Сборку наряда также украшало два четных банта — на талии и плече.
Элизабет Олсен
Младшая сестра близняшек Эшли и Мэри-Кейт Олсен посетила специальный показ фильма «Вечность» в платье от Miu Miu с объемными рукавами-воланами и приталенным силуэтом. Юбка была длины миди, что позволяло рассмотреть также красные туфли Олсен на каблуках и с открытой пяткой.
Энн Хэтэуэй
Звезда фильма надела ярко-красное платье от Модного дома Valentino из коллекции осень-зима 2003. Оно имело тонкие бретельки и выполнено из нежного шифона. Платье украшали несколько слоев асимметричной ткани, которые придавали образу легкости и невесомости, на лифе были мелкие складки ткани, а также спереди наряд украшал небольшой бантик. Это был романтический наряд, который очень подходил актрисе.
Зои Дойч
Актриса была как принцесса в изысканном и элегантном платье от бренда Zac Posen. Наряд для актрисы выполнили в роскошном насыщенном оттенке красного, а также его главной изюминкой было глубокое декольте и пышная юбка. Лиф платья украшали мелкие складки ткани, а благодаря галтеру плечи были открытыми, что добавляло Зои хрупкости.
Лесли Биб
Звезда фильма «Шопоголик» и сериала «Белый лотос» выбрала для появления на мероприятии Academy Museum Gala платье от Carolina Herrera из коллекции весна-лето 2026. Наряд Лесли был прямым и приталенным, а также имел оригинальный дизайн с вырезами на талии и складками. Этот простой, но изысканный наряд невероятно подходил актрисе.
Гантер Шафер
Звезда сериала «Эйфория» выбрала для вечернего появления на церемонии «Эмми» одно из самых красивых платьев от бренда McQueen. Наряд звезды был из коллекции осень-зима 2025. Платье Хантер было с высокой горловиной и изысканно подчеркивало фигуру. На бедрах наряд был с бархатной вставкой, также бархат повторялся в верхней части. Юбка же платья была расклешенной и немного асимметричной.
Сидни Суини
Голливудская звезда появилась среди гостей 77-й церемонии «Эмми» в Лос-Анджелесе в изысканном платье с декольте. Ее наряд излучал истинный голливудский гламур и был от Модного дома Oscar de la Renta. Платье подчеркивало ее грудь, а главным украшением в нем были складки ткани, которые напоминали бант.
Рози Хантингтон-Уайтли
Известная модель появилась перед камерами фотографов в Каннах в красном платье без бретелек, с драпировками и с небольшой накидкой. Это было платье от известного бренда Balenciaga и оно прекрасно подчеркивало фигуру Рози и делало женщину очень изысканной и элегантной.
Сара Сампайо
Португальская топ-модель посетила премьеру Warner Bros. «Супермен», которая состоялась в Лос-Анджелесе летом. Наряд Сары был с заниженной линией талии, украшен драпировкой и плиссировкой, а также имел длинные накидки на плечах, которые напоминали кейп. Линия декольте у наряда была асимметричной, также платье имело небольшой шлейф. Наряд звезды был от бренда Marmar Halim.
Тейлор Свифт
В этом году на 67-й церемонии вручения музыкальных премий «Грэмми» певица Тейлор Свифт просто сияла в своем мини-платье. Она нарядилась в эффектное платье от известного британского бренда Vivienne Westwood. Это было платье узнаваемого дизайна с корсетом и драпировкой. Также наряд полностью украшали красные стразы.
Эмма Стоун
Оскароносная актриса всех удивила на красной дорожке «Золотого глобуса», поскольку вышла на публику с новой прической пикси. В тот день Эмма носила платье от Louis Vuitton красного цвета, которое не имело бретелек, талию украшал широкий атласный пояс с бантом, а юбка была выполнена в виде тюльпана и имела несколько складок на бедрах.
Сабрина Карпентер
На церемонию MTV Video Music Award певица пришла в красном «голом» платье от Valentino из коллекции осень-зима 2025. Это был наряд с длинными рукавами и высокой горловиной, полностью расшитый бисером и выполненный из кружева. Это платье Сабрина носила с боа из фиолетового пуха, своей фирменной прической и очень ярким вечерним макияжем.