"Голые" платья 2021 года: кто из звезд появлялся на публике в откровенных образах

Подводя итоги уходящего 2021 года, предлагаем вспомнить и еще раз посмотреть на эффектные наряды знаменитых красавиц.
Что в этом году знаменитости только ни надевали на светские мероприятия, но все же чаще всего они появлялись на красных дорожках, вечеринках и различных премьерах именно в "голых" платьях. Выглядят такие наряды всегда смело, экстравагантно и, конечно же, сексуально.
1. Кали Учис
Колумбийско-американская певица появилась в очень экстравагантном платье от бренда Blumarine, которое надела на голое тело. Платье было длинным, прозрачным и имело кружевную аппликацию, а также глубокое декольте.
2. Зои Кравиц
Американская актриса стала в этом году гостью Met Gala и для своего появления выбрала платье-сетку от Saint Laurent. Наряд полностью обнажал тело Зои, демонстрируя ее татуировки.
3. Кендалл Дженнер
Модель и одна из сестер Ким Кардашьян тоже присутствовала на Met Gala. Выбрала девушка "голое" плате от Givenchy, но сшито оно было в стиле наряда актрисы Одри Хепберн в фильме "Моя прекрасная леди".
4. Ирина Шейк
Супермодель надела на Met Gala платье от Moschino. Наряд полностью сливался с кожей знаменитости, а декольте и шлейф украшали крупные цветные аппликации цветов.
5. Меган Фокс
Невероятно роскошная актриса пришла на MTV Video Music Awards в этом году в очень смелом платье от бренда Mugler. Наряд полностью сливался с кожей звезды и подчеркивал ее стройную фигуру. Единственное украшение "голого" платья Меган - геометрические линии.
6. Megan Thee Stallion
Американская рэперша блистала на вечеринке по случаю выпуска новой обложки журнала Sports Illustrated Swimsuit в полностью прозрачном серебристом платье-сетке. Наряд был на бретельках и имел еще и огромный разрез на бедре, который украшали нити с кристаллами.
7. Молли Симс
Американская топ-модель и актриса выбрала для своего появления на красной дорожке черное прозрачное платье от Christian Siriano. В этом образе звезда посетила премьеру фильма "Красное уведомление".
8. Синтия Эриво
Британская певица и актриса тоже в этом году впечатляла. Для красной дорожки Каннского кинофестиваля она надела полупрозрачное платье от Oscar de la Renta, полностью украшенное вышитыми бисером цветами.
9. Габриэль Юнион
На открытие музея Американской академии кинематографических искусств и наук, актриса и бывшая модель надела черное летящее платье от Alexandre Vauthier, под которым было боди с V-образным декольте.
10. Дакота Джонсон
Звезда "50 оттенков серого" появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в длинном платье с рукавами и бахромой от итальянского бренда Gucci.
11. Doja Cat
Певица в этом году - настоящая звезда экстравагантных луков. Но вот ее оливковое платье от Brandon Maxwell было очень нежным и легким, а благодаря струящийся ткани красиво "играло" во время движений.
12. Кароль Джи
Также образом удивила и эта колумбийская певица. Девушка позировала в полностью прозрачном голубом платье от греческого бренда Celia Kritharioti во время церемонии Billboard Music Awards 2021.
13. Приянка Чопра
Индийская актриса и победительница конкурса "Мисс мира - 2000" тоже любит подобные луки. Знаменитость надела прозрачный наряд от Dolce & Gabbana, который также украшал широкий металлический пояс.
14. Дуа Липа
Во время Grammy Awards 2021 Дуа Липа очаровала публику розово-фиолетовым платье от Versace. Наряд был выполнен в виде боди с прозрачной юбкой из сетки, а вот главным украшением платья стала огромная вышивка в виде бабочки.
15. Шарлотта Доусон
Британская звезда реалити-шоу стала гостью мероприятия ITV Palooza!, которое проходило в The Royal Festival Hall. Девушка надела "голое" платье от бренда Tranhung, сшитое из тончайшего тюля и полностью декорированное камнями Swarovski.
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