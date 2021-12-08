"Голые" платья 2021 года: кто из звезд появлялся на публике в откровенных образах

"Голые" платья 2021 года: кто из звезд появлялся на публике в откровенных образах

Подводя итоги уходящего 2021 года, предлагаем вспомнить и еще раз посмотреть на эффектные наряды знаменитых красавиц.

Что в этом году знаменитости только ни надевали на светские мероприятия, но все же чаще всего они появлялись на красных дорожках, вечеринках и различных премьерах именно в "голых" платьях. Выглядят такие наряды всегда смело, экстравагантно и, конечно же, сексуально.

1. Кали Учис

Колумбийско-американская певица появилась в очень экстравагантном платье от бренда Blumarine, которое надела на голое тело. Платье было длинным, прозрачным и имело кружевную аппликацию, а также глубокое декольте.

Кали Учис / Getty Images

2. Зои Кравиц

Американская актриса стала в этом году гостью Met Gala и для своего появления выбрала платье-сетку от Saint Laurent. Наряд полностью обнажал тело Зои, демонстрируя ее татуировки.

Зои Кравиц / Associated Press

3. Кендалл Дженнер

Модель и одна из сестер Ким Кардашьян тоже присутствовала на Met Gala. Выбрала девушка "голое" плате от Givenchy, но сшито оно было в стиле наряда актрисы Одри Хепберн в фильме "Моя прекрасная леди".

Кендалл Дженнер / Associated Press

4. Ирина Шейк

Супермодель надела на Met Gala платье от Moschino. Наряд полностью сливался с кожей знаменитости, а декольте и шлейф украшали крупные цветные аппликации цветов.

Ирина Шейк / Associated Press

5. Меган Фокс

Невероятно роскошная актриса пришла на MTV Video Music Awards в этом году в очень смелом платье от бренда Mugler. Наряд полностью сливался с кожей звезды и подчеркивал ее стройную фигуру. Единственное украшение "голого" платья Меган - геометрические линии.

Меган Фокс и Колсон Бэйкер / Associated Press

6. Megan Thee Stallion

Американская рэперша блистала на вечеринке по случаю выпуска новой обложки журнала Sports Illustrated Swimsuit в полностью прозрачном серебристом платье-сетке. Наряд был на бретельках и имел еще и огромный разрез на бедре, который украшали нити с кристаллами.

Getty Images

7. Молли Симс

Американская топ-модель и актриса выбрала для своего появления на красной дорожке черное прозрачное платье от Christian Siriano. В этом образе звезда посетила премьеру фильма "Красное уведомление".

Молли Симс / Getty Images

8. Синтия Эриво

Британская певица и актриса тоже в этом году впечатляла. Для красной дорожки Каннского кинофестиваля она надела полупрозрачное платье от Oscar de la Renta, полностью украшенное вышитыми бисером цветами.

Синтия Эриво / Getty Images

9. Габриэль Юнион

На открытие музея Американской академии кинематографических искусств и наук, актриса и бывшая модель надела черное летящее платье от Alexandre Vauthier, под которым было боди с V-образным декольте.

Габриэль Юнион / Getty Images

10. Дакота Джонсон

Звезда "50 оттенков серого" появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в длинном платье с рукавами и бахромой от итальянского бренда Gucci.

Дакота Джонсон / Associated Press

11. Doja Cat

Певица в этом году - настоящая звезда экстравагантных луков. Но вот ее оливковое платье от Brandon Maxwell было очень нежным и легким, а благодаря струящийся ткани красиво "играло" во время движений.

Doja Cat / Getty Images

12. Кароль Джи

Также образом удивила и эта колумбийская певица. Девушка позировала в полностью прозрачном голубом платье от греческого бренда Celia Kritharioti во время церемонии Billboard Music Awards 2021.

Кароль Джи / Getty Images

13. Приянка Чопра

Индийская актриса и победительница конкурса "Мисс мира - 2000" тоже любит подобные луки. Знаменитость надела прозрачный наряд от Dolce & Gabbana, который также украшал широкий металлический пояс.

Приянка Чопра и Ник Джонас / Getty Images

14. Дуа Липа

Во время Grammy Awards 2021 Дуа Липа очаровала публику розово-фиолетовым платье от Versace. Наряд был выполнен в виде боди с прозрачной юбкой из сетки, а вот главным украшением платья стала огромная вышивка в виде бабочки.

Дуа Липа / Associated Press

15. Шарлотта Доусон

Британская звезда реалити-шоу стала гостью мероприятия ITV Palooza!, которое проходило в The Royal Festival Hall. Девушка надела "голое" платье от бренда Tranhung, сшитое из тончайшего тюля и полностью декорированное камнями Swarovski.

Шарлотта Доусон / Getty Images

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