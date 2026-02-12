Готический романтизм и эстетика Барби: сравниваем образы Марго Робби во время громких промо-туров

Марго Робби

Марго Робби — одна из самых обсуждаемых актрис современности, а все благодаря ее творческому тандему со стилистом Эндрю Мукамалом, который буквально превращает ее в героинь фильмов, которых она сыграла. Образы подобранные для актрисы — это сочетание театральности, изысканности, вкуса и креатива.

Двумя самыми обсуждаемыми промо-турами актрисы стали к фильмам «Барби» и «Грозовой перевал».

В первом Мукамал создал для нее идеальные гламурные образы, которые повторяли реальные наряды знаменитой куклы. Луки актрисы были наполнены мини, принтами, блестками, жакетами и большим количеством аксессуаров. Прически Робби были тоже продуманы до мелочей: идеальная голливудская волна и легкие локоны.

Во время работы над рекламным туром к картине «Грозовой перевал» Марго демонстрировала совсем другую эстетику — ее образы были наполнены готическим романтизмом с намеком на Викторианство. Образы актрисы были наполнены очень изысканными кастомными платьями и уникальными украшениями, в частности чокерами с использованием драгоценных камней. Ее макияж стал более сдержанным, а волосы уложены кардинально иначе: локоны стали не такими идеальными, как и пучки.

Платье с фатином — Schiaparelli, вдохновение образом Барби

Платье с градиентом — Schiaparelli в сочетании с колье «Тадж Махал»

Розовое платье — кастомный образ от Versace

Бархатное платье — кастомный образ от Chanel вдохновленный образом из фильма «Унесенные ветром»

Розовый образ — сочетание вещей от Moschino и обуви от Manolo Blahnik

Готический образ — платье от Thom Browne с открытыми плечами и вырезами на юбке

Розовый образ — яркий костюм и аксессуары от Vivienne Westwood

Ансамбль с палтом и чулками — винтажный лук от John Galliano из коллекции 1992 года

Розовое платье с вырезом — образ от Valentino с сочетании с сумкой этого же бренда

Красный комплект из кожи — создан брендом Dilara Findikoglu и сочетаем с обувью Manolo Blahnik

Гламурное розовое платье — винтажный наряд от Versace из коллекции осень-зима 1994 и обувь Manolo Blahnik

Платье с корсетом - создано на заказ на расписано вручную брендом Ashi Studio.

Розовое платье с цветком - полный ансамбль от Vivienne Westwood и обувь от Christian Louboutin

«Голое» платье с искусственными волосами — созданное на заказ брендом Dilara Findikoglu и дополненное копией браслута Шарлотты Бронте