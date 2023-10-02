Грустная история со счастливым концом: что случилось с первым свадебным платьем Одри Хепберн

Актриса Одри Хепберн, которую многие знают по культовому фильму "Завтрак у Тиффани", была замужем дважды, и оба раза ее свадебные наряды были совершенно разными и лаконичными. Однако у нее был еще один – тот, в котором она так и не вышла замуж.

В возрасте 23 лет, во время проживания в Лондоне, Одри Хепберн – начинающая и еще неизвестная актриса – познакомилась с Джеймсом Хэнсоном – британским магнатом. У пары завязались серьезные отношения и роман стал публичным, они часто появлялись на публике вместе. В результате Хэнсон сделал актрисе предложение, которое она приняла.

Одри называла этот роман "любовью с первого взгляда". После помолвки началась подготовка к свадьбе и, конечно же, она заказала свадебное платье. Изготовлено оно было в Италии известным в то время брендом троих сестер Фонтана Sorelle Fontana, который также одевал многих других знаменитостей – Аву Гарднер, Элизабет Тейлор, принцессу Монако Грейс и Джеки Кеннеди. Этот бренд Одри выбрала, поскольку жила в то время в Риме и снималась в главной роли в фильме "Римские каникулы", который в результате сделал ее знаменитой и принес "Оскар".

Платье сделано полностью по моде 50-х годов, поскольку оно было однотонным, имело украшение в виде элегантного банта, вырез-лодочку и пышную юбку. Дополняли платье головной убор в виде шляпки с фатой, перчатки и Библия. Ради примерок этого наряда Одри даже прерывала репетиции, настолько была увлечена подготовкой к свадьбе.

Свадебное платье Одри Хепберн / Фото: Getty Images

Но замуж Одри в этом платье так и не вышла, поскольку поняла, что брак у них не получится, потому что требования их карьер будут разлучать их большую часть времени – она работала в Европе и Голливуде, а он– в Англии и Канаде. Поэтому актриса выступила с публичным заявлением о своем решении, заявив: "Когда я выйду замуж, я хочу быть по-настоящему замужем".

Свадебное платье Одри Хепберн на аукционе / Фото: Getty Images

После расторжения помолвки Хепберн попросила дизайнеров найти для платья новую владелицу. Одри сказала, что хочет, чтобы его "надела на свою свадьбу другая девушка, возможно, та, которая никогда не сможет позволить себе такое платье, как мое, самая красивая и бедная итальянская девушка, которую вы только можете найти". Сестры сдержали слово и платье нашло новую обладательницу – молодую итальянскую невесту из провинции Латина по имени Амабайл Альтобелла, которая надела его на свою фермерскую свадьбу. Девушка посетила Рим всего один раз, чтобы сестры Фонтана подогнали платье для ее фигуры на свадьбу с рабочим Аделино Сольдой. Позже она рассказывала, что платье Одри принесло ей удачу, поскольку ее брак был очень счастливым и в нем у нее родилось три дочери.

Вероятно, этот случай был настолько уникальным, что на него отреагировали и власти Италии, поскольку городской совет подарил молодоженам кухонную мебель и даже организовал для них медовый месяц в Париже. После свадьбы Амабайл аккуратно завернула платье в папиросную бумагу и хранила его, не трогая, десятилетиями. Только в 2002 году Миколь Фонтана, последняя из трех сестер-дизайнеров, оставшаяся в живых, попросила его для ретроспективной выставки их с сестрами работ.

Свадебное платье Одри Хепберн / Фото: Getty Images

В 2009 году, на аукционе Kerry Taylor в Лондоне, где выставляли на продажу одежду и аксессуары Хепберн, платье было приобретено частным коллекционером за 23 тысячи долларов.

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