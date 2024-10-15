Гусарские жакеты Сары Фергюсон: рассматриваем необычный стиль герцогини Йоркской

Это любимый стиль герцогини, который она сделала своей фишкой.

О стиле Сары Фергюсон - бывшей жены британского принца Эндрю, герцога Йоркского, никогда так много не говорили, как о ее подруге принцессе Диане, однако он не менее интересный и необычный.

Сара, или как ее чаще называют, Ферги, с начала своей жизни в королевской семье полюбила жакеты и носила их совершенно со всеми возможными нарядами: мини-юбками, платьями, вечерними нарядами и брюками. Жакеты стали неотъемлемой частью личного стиля этой женщины.

При выборе жакетов Ферги в основном выбирала приталенные варианты, которые подчеркивали ее талию, также она очень любит модели в гусарском стиле и собрала в своем гардеробе уже целую коллекцию таких вещей. Обычно она носит бренд Wolf & Badger и The Extreme Collection.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

Все ее жакеты имеют характерные для гусарских жакетов отделку жгутом или, например, вышивку, которая его имитирует. Также на них всегда имеются большие золотые пуговицы и воротник-стойка.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

В коллекции герцогини такие жакеты есть черных,серых, красных, синих цветов и даже двухцветные.

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

Жакеты в гусарском стиле Сара настолько часто носит, что они уже стали ее визитной карточкой.

Сара Фергюсон с дочками / Фото: Getty Images

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

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