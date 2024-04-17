Хочет возродить старый тренд: Ким Кардашьян в бандажных платьях - вспоминаем луки звезды

Телезвезда всегда любила подчеркивать свою фигуру, но в последнее время ее платья все чаще намекают на тренд, который все уже давно забыли.

На этой неделе американская суперзвезда Ким Кардашьян посетила церемонию вручения премии "Прорыв", которая состоялась в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе. Она появилась перед камерами в лаконичном, но очень эффектном белом обтягивающем платье от бренда Alaïa с бретелькой-халтером крест-накрест и эффектными вырезами на талии.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Наряд подчеркивал фигуру телезвезды, но также напомнил нам ее образы Y2K, которые она носила во времена, когда ее суперкарьера только зарождалась. В начале 2000-х годов Ким очень полюбила бандажные платья и надевала их на всевозможные мероприятия, чаще всего на ней можно было увидеть наряды от французской марки Hervé Léger. В результате этот наряд стал тесно ассоциироваться именно с Ким, которая часто появлялась на экранах в своем семейном реалити-шоу и то и дело постоянно попадала в скандалы.

Но с годами стиль Кардашьян очень изменился, стал более сдержанным, лаконичным, а бандажное платье вышло из моды. Однако, похоже, телезвезда решила его вернуть в тренды, хотя и в другой интерпретации.

Чтобы вспомнить, как это было, и что нас может опять ждать, если тренд возродится, как феникс, предлагаем взглянуть на Ким в бандажных платьях, которые она надевала в разные годы.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

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