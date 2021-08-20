И все-таки они разные: жакеты Ангелы Меркель

В это воскресенье, 22 августа, канцлер Германии Ангела Меркель приедет с официальным визитом в Украину. Поэтому поводу мы решили вспомнить, каке же жакеты есть в гардеробе политика.

На вопрос, что носит Ангела Меркель, девяносто человек из ста ответят, что она всегда носит черные брюки и одну и ту же модель жакета, только разного цвета.

И хоть доля истины в этом утверждении есть, все не совсем так. Брюки всегда или черные, или светлые, а жакеты все же немного разные. Если вы внимательно прочитаете и детально рассмотрите наш обзор, вы попадете в те десять процентов, которые ответят на вопрос более подробно и правильно.

Любимая модель жакета Ангелы Меркель выглядит так:

Ангела Меркель / Getty Images

Это жакет на трех пуговицах с воротником пиджачного типа, классическим уступом лацкана, двумя прорезными карманами с остроконечным клапаном на линии талии, прорезным карманом с листочкой на уровне груди слева и скругленными краями передних полочек. Как правило, на полочках по три выточки: две вертикальные и одна горизонтальная на груди.

Ангела Меркель / Getty Images

Ангела Меркель / Getty Images

Ангела Меркель / Getty Images

Ангела Меркель / Getty Images

Ангела Меркель / Getty Images

Следующий вариант, казалось бы, ничем от предыдущего не отличается, но края полочек острые, а не скругленные, и пуговиц может быть четыре.

Ангела Меркель / Getty Images

Ангела Меркель / Getty Images

Ангела Меркель / Getty Images

Ангела Меркель / Getty Images

Еще два жакета немного другого кроя: с линией шва на талии и без кармана на груди, но с карманами в вертикальном шве.

Ангела Меркель / Getty Images

Ангела Меркель / Getty Images

Два жакета в полоску тоже без верхнего кармана, но и без шва на талии и без кармана в шве.

Ангела Меркель / Getty Images

Ангела Меркель / Getty Images

Несколько жакетов без карманов с тремя декоративными вертикальными выточками на талии и на трех пуговицах. Два действительно одинаковых.

Ангела Меркель / Getty Images

Ангела Меркель / Getty Images

Третий жакет, хоть и имеет характерные декоративные выточки, отличается воротником: у него не шалевый, а классический пиджачный, и количеством пуговиц: их две, а не три.

Ангела Меркель / Getty Images

Был период, когда Ангела Меркель предпочитала жакеты без ворота с открытой горловиной. Но только два из них (розовый и бирюзовый) имеют практически идентичный крой.

Ангела Меркель / Getty Images

Ангела Меркель / Getty Images

Ангела Меркель / Getty Images

Остальные довольно сильно отличаются.

Ангела Меркель / Getty Images

Также в гардеробе фрау Меркель есть бархатный жакет для особых случаев.

Ангела Меркель / Getty Images

И два жакета с накладными карманами, совершенно разных.

Ангела Меркель / Getty Images

Ангела Меркель / Getty Images

В последнее время политик носит жакеты без воротников, которых в ее гардеробе есть большое количество разных цветов: от ярких до темных.

Ангела Меркель / Associated Press

Королева Елизавета II и Ангела Меркель / Associated Press

Ангела Меркель / Associated Press

Ангела Меркель / Associated Press

Ангела Меркель / Associated Press

Вечерний гардероб канцлера не так разнообразен, но, присмотритесь, эти наряды тоже немного отличаются.

Ангела Меркель / Getty Images

Ангела Меркель / Getty Images

Ангела Меркель / Getty Images

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