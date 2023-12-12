Их подвели наряды: модные конфузы знаменитостей на светских мероприятиях в 2023 году

В этом уходящем году не везло многим звездам и некоторые из из конфузов, связанных с их нарядами, мы собрали ниже.

Для кого-то из известных личностей появление на красной дорожке, светском мероприятии или просто в рекламной съемке - еще один способ показать себя миру. Но есть и случаи, когда такие появления оборачиваются для них настоящим кошмаром, ведь у кого-то порвалось или испачкалось платье, а у других намок подол.

Кейт Бекинсэйл

Актриса посетила в Лос-Анджелесе церемонию награждения премии Fashion Trust US Awards и хотела произвести впечатление голым платьем, но оно ее подвело - наряд порвался под подмышкой и это было заметно на всех фотографиях. В дырявом платье она вынуждена была проходить весь вечер.

Кейт Бекінсейл / Фото: Getty Images

Лили Джеймс

На красной дорожке звезда хотела произвести впечатление своим декольте, но в результате весь вечер мучилась с платьем, поскольку оно постоянно хотело "убежать" - практически все время на красной дорожке Лили то поправляла бретельки, то пыталась подтянуть корсет платья, который непослушно сползал вниз.

Лили Джеймс / Фото: Getty Images

Джейми Ли Кертис

В этом году на церемонии "Оскар" ковровая дорожка впервые была не красной - ее сделали оттенка шампанского, что сыграло с актрисой Джейми Ли Кертис злую шутку, ведь ее наряд полностью слился с ковром. Таким образ роскошное платье актрисы выглядело бледным и невыразительным.

Джейми Ли Кертис / Фото: Associated Press

Виола Дэвис

Актриса стала жертвой плохой погоды. Из-за сильного дождя подол ее синего платья сильно намок, что выглядело в результате не очень красиво.

Виола Дэвис / Фото: Associated Press

Дженна Ортега

Молодая актриса Дженна Ортега появилась на премьере фильма ужасов "Крик VI" с пятном на платье. Вероятно, кляксу на белой части наряда она поставила, когда раздавала автографы поклонникам. Но деваться девушке небыло куда и пришлось позировать фотографам уже как есть.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Ким Кардашьян

Одним из самых оригинальных образов на Met Gala было платье теледивы Ким Кардашьян, которое для нее создал эксклюзивно бренд Schiaparelli под руководством креативного директора Дэниеля Розберри. Однако платье из жемчуга было настолько хрупким, что когда звезда выходила из машины и направлялась в отель, нижние нити порвались и жемчуг просто разлетелся в разные стороны, хотя она и пыталась двигаться аккуратно.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Бар Рафаэли

Израильская модель Бар Рафаэли вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля в платье от бренда Elisabetta Franchi. Наряд красиво подчеркивал ее фигуру и имел накидку-шлейф сделанную из довольно плотной хлопковой ткани. Накидка очень помялась и выглядела странно. Хотя такая текстура ткани могла быть и задумкой дизайнера изначально.

Бар Рафаэли / Фото: Associated Press

Аманда Сейфрид

Актриса выбрала для церемонии Critics' Choice Awards золотое платье от Дома Dior, но никак не могла с ним справится. Наряд постоянно сползал с плеч Аманды и приносил ей дискомфорт, особенно на сцене, когда она получила награду и произносила речь. Журналистам на церемонии Аманда сказала, что платье Dior весьма неудобное.

Аманда Сейфрид / Фото: Associated Press

Сьюки Уотерхаус

Британская модель, актриса и девушка Роберта Паттинсона - Сьюки Уотерхаус - появилась в Нью-Йорке во время промоции сериала "Дейзи Джонс и The Six" в мини-шортах. Но также на девушке были черные колготки, которые ее подвели и порвались. Стрелка была очень заметна.

Сьюки Уотерхаус / Фото: Associated Press

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