Их всего семь: кому из известных женщин разрешено носить белый цвет на аудиенции у Папы Римского

Принцесса Монако Шарлин / © Associated Press

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Несмотря на то, что мир меняется и развивается, в Ватикане правила в отношении женской моды остаются — для аудиенции с Папой Римским гостья должна придерживаться дресс-кода. Рекоммендуется, чтобы плечи и колени были прикрыты, как и пальцы ног, чтобы на одежде не было ярких украшений, нельзя носить шорты.

Раньше протокол папских аудиенций требовал, чтобы женщины носили длинное черное платье с высоким воротником и длинными рукавами, а также черную мантилью, но сейчас это правило стало более гибким и дамы надевают наряды, в которых юбка бывает длины миди. Дело в том, что правила, установленные протоколом, не являются обязательными с 1980-х годов. По этой причине многие первые леди или женщины-главы государст, отправлялись на аудиенцию к Папе в одежде других цветов или в черной одежде, но без вуали на голове, например, бывший канцлер Германии Ангела Меркель не придерживались этого правила, а королева Иордании Рани и вовсе надела белую шаль на голову, хотя не являетка католичкой, также ни одна из женщин-президентов Ирландии — Мэри Робинсон и Мэри Макалис — никогда не надевала черное платье во время аудиенций. Тем не менее, несмотяр на гибкость правил, многие все же их придерживаются, чтобы выразить свое почтение понтифику.

Также есть некоторые католические королевы и принцессы, которые официально освобождены от ношения черных одежд. Сейчас в мире есть всего семь женщин, которым разрешено носить на аудиенции белый цвет. Эта традиция называется «il privilegio del bianco» на итальянском или «le privil ge du blanc» на французском, что переводится как «привилегия белого». Протокол говорит, что имеющие разрешение женщины могут, если они того пожелают, носить белое на мероприятиях в Ватикане, таких как частные аудиенции у Папы, канонизация, беатификация и особые мессы.

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Так кто же эти семь женщин, которые имеют особую привилегию в одежде? Увидеть вы их можете ниже.

Королева Испании София

Получила разрешение в 1975 году, после восшествия ее мужа на престол.

© Associated Press

© Associated Press

Королева Испании Летиция

Получила разрешение в 2014 году, после восшествия ее мужа на престол.

© Associated Press

Королева Бельгии Паола

Получила разрешение в 1993 году, после восшествия ее мужа на престол.

© Associated Press

Великая герцогиня Люксембургская

Получила разрешение в 2000 году, после восшествия ее мужа на престол.

© Associated Press

© Associated Press

Принцесса Монако Шарлин

Получила разрешение в 2013 от Папы Римского Бенедикта XVI, которое он дал дому Гримальди.

© Associated Press

Королева Бельгии Матильда

Получила разрешение в 2013 году, после восшествия ее мужа на престол.

© Associated Press

Принцесса Неаполитанская Марина Дориа

Получила разрешение в 1983 году, после вступления ее мужа на пост главы итальянского Савойского дома.

© Getty Images

Кроме этих семи ныне живущих женщин, ранее белое разрешалось носить и другим представительницам королевских семей. Среди тех, кто посещал аудиенцию у Папы в белом были: королева Испании Виктория Евгения, Елена Черногорская, Елена Орлеанская, Елизавета Баварская, последняя королева Италии Мария Жозе Бельгийская, все принцессы Савойские, аристократка Эммануэль де Дампьер, Жозефина Шарлотта Бельгийская, королева Бельгии Фабиола.