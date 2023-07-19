Икона стиля: легендарная Джейн Биркин и ее образы с плетеной корзиной

Джейн Биркин - была англо-французской актрисой и певицей, которая вошла в историю моды, как икона стиля и яркий представитель моды 60-70-х годов. Джейн культивировала уникальный парижский стиль появляясь на публике в полупрозрачных платьях, мини-юбках, не нося нижнего белья и в брюках-клеш.

Джейн Биркин и Серж Генсбур / Фото: Associated Press

Однако главным атрибутом образов Джейн того времени была большая круглая корзина. Этот необычный аксессуар был ее must-have в каждом образе и носила Биркин корзину совершенно везде и со всем.

Образ актрисы с плетеной корзиной набитой косметикой, расческами, газетами с журналами и другими личными вещами стал культовым и всегда привлекал внимание.

Джейн Биркин / Фото: Getty Images

Джейн Биркин / Фото: Getty Images

Джейн Биркин / Фото: Getty Images

Джейн Биркин / Фото: Associated Press

Джейн Биркин / Фото: Associated Press

Чаще всего образы Джейн были довольно лаконичными, но иногда она сочетала свою корзину и с гламурными вечерними платьями расшитыми блестками.

Джейн Биркин / Фото: Getty Images

Джейн Биркин / Фото: Getty Images

Также звезду часто можно было увидеть с этим аксессуаром, когда его ручка была обмотана пестрым шарфом или платком.

Джейн Биркин / Фото: Getty Images

"Я была известна тем, что носила корзину", – объяснила она в интервью 2018 года.

Корзина была ее первой отличительной чертой и безусловной фишкой, но и именно она поспособствовала появлению другого легендарного аксессуара - сумки Hermès Birkin. В 1984 году исполнительный директор Модного дома Hermès Жан-Луи Дюма сидел в самолете рядом с Джейн Биркин во время рейса Air France из Парижа в Лондон. Актриса положила свою соломенную корзину набитую вещами в отсек для хранения, но она перевернулась и все содержимое вывалилось в салон. Джейн начала быстро собирать свои вещи и возмущаться. Затем в ходе разговора она объяснила Дюма, что было трудно найти кожаную сумку для поездок, которая бы ей понравилась.

Сумка Birkin от Hermes / Фото: Associated Press

Дюма вдохновился этой встречей и решил создать аксессуар, который бы соответствовал описанным требованиям актрисы. Так в продажу поступила сумка в виде портфеля Hermès Birkin созданная на базе более ранней модели Haut à Courroies.

Джейн Биркин и сумка Birkin от Hermes / Фото: Getty Images

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