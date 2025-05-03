Именные подвески и кольцо с сапфиром: три любимые украшения принцессы Уэльской

Принцесса Кейт / © Getty Images

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Золотое ожерелье Gold Midnight Moon

У принцессы Кейт несколько любимых украшений от британского ювелирного бренда Daniella Drape. Ожерелье с подвеской в ​​виде золотого диска, на котором изображены инициалы ее троих детей: принцессы Шарлотты, принца Джорджа и принца Луи. Согласно данным официального сайта бренда, оно изготовлено из переработанного цельного 9-каратного желтого золота и украшено ручной гравировкой. Стоимость около 1700 долларов.

Ожерелье Gold Midnight Moon / © Getty Images

«Луна — универсальный символ нашего внутреннего мира, скрытых эмоций, желаний и мечт. Она представляет наши чувства и бессознательные убеждения, предлагая нам способность чувствовать, учиться на прошлом и творчески раскрывать свою сущность. Цикл Луны — это тонкий способ напомнить нам, что все вещи на Земле имеют естественный цикл», — пишется в описании украшения.

Золотое ожерелье Fixed Alphabet

Ожерелье Fixed Alphabet / © Getty Images

Еще одно золотое ожерелье Fixed Alphabet, которое носит принцесса Уэльская, украшено подвесками G, C и L, то есть первыми буквами имен ее детей. Коллекция Alphabet от Daniella Drape создана в игривом, но классическом стиле и изготовлена ​​из переработанного цельного 9-каратного желтого золота. Стоимость подвески около 650 долларов. Это одно из любимый украшений принцессы, которое она носит в поездках.

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Кольцо с сапфирами и бриллиантами

Кольцо с сапфирами и бриллиантами / © Getty Images

Это кольцо публика заметила на пальце Кэтрин в период, когда она проходила лечение от рака и делилась новостями о своем здоровье. Надевала его принцесса на палец, где обычно носила ранее помолвочное кольцо, которое тоже, как известно с сапфиром. Считается, что это кольцо Кейт подарил муж принц Уильям, как раз в этот трудный для пары период. Подарок символизирующее их любовь, особенно на фоне трудностей, с которыми столкнулась пара в прошлом году. Кольцо с дорожкой сапфиров удобно в носке и Кейт часто надевает его вместо своего помолвочного, которое может быть не таким практичным.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие украшения принцесса Уэльская носит чаще всего.

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