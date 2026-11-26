Императрица Жозефина / © Getty Images

Реклама

Императрица Жозефина, супруга знаменитого Наполеона, в своё время была известной иконой моды, рассказала историк и автор аккаунта @history_with_amy Эми Бойнгтон.

По её словам, Жозефина не только заложила основу новой придворной моды во Франции, но и оставила после себя немало платьев, сохранившихся до наших дней. В 1804 году Наполеон Бонапарт был провозглашён императором Франции, и по этому случаю состоялась роскошная коронация. Разумеется, Жозефину также короновали как императрицу Франции. Это было чрезвычайно важное событие, в котором мода играла очень значительную роль. Выбор платья, украшений и драгоценностей Жозефины должен был определить модные тенденции и вкусы в Европе на многие годы вперёд.

Реклама

Фрагмент картины французского художника Жака-Луи Давида «Коронация императрицы Жозефины Наполеоном I в соборе Парижской Богоматери», написанной в 1807 году / © Getty Images

В начале XIX века мода переживала период перемен — все были в восторге от простых неоклассических силуэтов, и это было полным отрицанием моды предыдущей эпохи — времен правления Марии-Антуанетты.

Реклама

Моду того времени считали устаревшей, чрезмерной и слишком роскошной. И хотя простые, лишенные лишних украшений платья были чрезвычайно популярны среди женщин того времени, Наполеон и Жозефина понимали, что необходимо возродить французскую текстильную промышленность. Именно поэтому в 1802 году они ввели обязательный официальный дресс-код для всех придворных мероприятий. Как императрица, Жозефина должна была подавать пример другим, поэтому во время коронации все взоры были прикованы к ней: все хотели увидеть, какой именно модный стандарт она установит.

Портрет Жозефины, императрицы Франции / © Getty Images

Она соединила современные для того времени фасоны и силуэты с высокой линией талии и узким кроем с роскошью прошлых эпох. Использование роскошного шелка и изысканной вышивки способствовало возрождению французской текстильной промышленности. Кружевные воротники-валики также были своеобразной отсылкой к прошлому — к бывшей королевской моде. В то же время их использование преследовало цель поддержать возрождение французской кружевной промышленности.

Портрет Жозефины, императрицы Франции / © Getty Images

И с тех пор Жозефина заложила основу новой придворной моды. Она обожала наряды и, конечно же, стала настоящей иконой стиля своей эпохи. Покупая множество платьев, она накопила огромные долги, но некоторые из её изысканных платьев сохранились до наших дней, а часть из них хранится в её бывшей резиденции — замке Мальмезон.

Это изысканное придворное платье с великолепным шлейфом датируется 1804 годом. Императрица Жозефина надевала его на один из придворных приемов.

Реклама

Настоящее платье Жозефины / © Getty Images

В 1796 году у неё было девять платьев, а к 1809 году, по имеющимся сведениям, их количество возросло до семидесяти. И это, конечно, не считая всех остальных её платьев, придворных нарядов, драгоценностей, тиар и прочих расходов. Поэтому несложно понять, откуда взялись её печально известные долги.

Новости партнеров

Новости партнеров