История свадебного платья Долли Партон, пропавшего почти на 60 лет: как выглядит наряд

Долли Партон / © Associated Press

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На протяжении десятилетий никто не знал, что стало с платьем, в котором Долли Партон вышла замуж за Карла Дина в 1966 году, однако в 2024 году его нашли в старом армейском сундуке её мужа — и вид наряда оказался совсем не таким, каким можно было бы представить свадебное платье «королевы стразов», пишет Vanity Fair.

О находке рассказала Ребекка Сивер — племянница певицы и директор архива Долли Партон. В 2024 году, когда она каталогизировала вещи для нового музея, посвященного артистке, нашли старый сундук Дина, который сохранился еще со времен его службы в Национальной гвардии. Когда менеджер архива открыла его, Сивер услышала крик и бросилась к ней, подумав, что та увидела мышь. Однако вместо этого на коленях у неё лежало платье, которое Партон надела в день своей свадьбы.

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Каким было свадебное платье Долли Партон

Это белое короткое платье А-образного силуэта с простым лифом на бретелях и слегка расклешенной юбкой, достигающей чуть ниже колена. Никакой сложной вышивки, драматичного объёма или яркого декора. Образ дополняла короткая лёгкая фата, которую певица носила поверх волос, уложенных в пышную причёску.

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Больше всего удивляет контраст с гардеробом, благодаря которому Партон станет известной в последующие годы. Кристаллы, бахрома, яркие цвета, изысканные силуэты и оборки — ничего этого в свадебном образе ещё не было. В 1966 году ей было 20 лет, а узнаваемый сегодня образ артистки ещё только формировался. Свадебный образ идеально соответствовал самому торжеству — небольшому, камерному и совсем не голливудскому.

Свадьба без лишнего внимания

Причина выбора такого простого платья была вполне понятна: ведь когда Партон и Дин решили пожениться, ей было 20 лет, а её музыкальная карьера только начиналась. Менеджер Фред Фостер советовал ей отложить свадьбу, опасаясь, что брак может помешать продвижению молодой артистки, которая только набирала популярность.

Поэтому Партон отказалась от пышной церемонии, но не от своего жениха. 30 мая она вместе с Дином отправилась в Рингголд, штат Джорджия, где они поженились в небольшой баптистской церкви в присутствии всего нескольких человек.

Что ещё нашли в сундуке?

Платье было не единственным сувениром со свадьбы, который Дин хранил все эти годы, также в сундуке нашли фату, Библию, которую Партон держала во время церемонии, письмо от пастора и личные фотографии пары, в частности фотоленту из фотобудки.

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Чтобы подтвердить, что это действительно платье со свадьбы 1966 года, Сивер показала его своей тёте. Партон сразу его узнала: она взяла платье за бретели и поднесла к себе. В последний раз она видела его в день своей свадьбы.

Где сейчас находится свадебное платье Долли Партон?

Сегодня этот свадебный наряд представлен в музее Dolly’s Life of Many Colors Museum в Нэшвилле — пространстве, посвящённом карьере и стилю певицы. Для его экспозиции создали специальную витрину, напоминающую часовню, где Долли и Карл поженились.

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