История забавного рождественского свитера с рисунками: как он стал праздничным хитом в мире

Рождественский свитер

Иногда нет лучшего способа показать миру свою веселую натуру или индивидуальность, чем одежда, а в праздничное зимнее время эту функцию идеально выполняет забавный праздничный свитер. Сейчас найти подобный вид одежды легко, ведь еще в ноябре они начинают заполнять полки практически всех магазинов и каждый может подобрать для себя или своей семьи такие свитера на любой кошелек.

Однако как именно появились эти смешные (и будем честны — немного гадкие) свитера с оленями, снеговиками или другими странными дизайнами? Ну, поскольку раньше в нашей украинской культуре не было ничего связанного с оленями с красными носами, венками или Санты-Клаусом, то конечно же мода на подобные вещи пришла из Америки, где культура празднования Рождества как раз включала подобные атрибуты.

Рождественский свитер с венком

В Соединенных Штатах рождественские свитера начали появляться после Второй мировой войны, когда вязаные вручную шерстяные вещи ценились за тепло, а не за стиль. Изготавливались они вручную, чем были еще более ценными и имели сентиментальный характер, потому что подарить его могла мама или бабушка. Также считается, что популяризация свитеров совпала с коммерциализацией Рождества и когда появился образ Санта-Клауса в таком виде каким мы его знаем сейчас, а люди начали охотнее тратить деньги на подарки и декор.

Сначала подобные свитера называли «свитера Jingle Bell», однако они не были такими яркими, как современные, и не имели большой популярности на рынке и все изменилось, когда в них начали появляться на телевидении, в частности в различных популярных программах и шоу того времени, различные телеведущие.

Ведущий Джимми Фэллон держит рождественский свитер

Таким образом свитера с забавными узорами и декором начали интересовать людей и это снова совпало с новым историческим поворотом — в 1960-1970 годах произошла сексуальная революция и изменение в восприятии моды — американцы и европейцы начали носить яркие цвета, смелые узоры, экспериментировать с дизайнами и длиной. Конечно, в этом новом восприятии моды яркие и веселые свитера нашли свое место.

В 1980-х годах, когда мир сходил с ума от ярких макияжей и причесок, свитера с веселыми узорами продолжали появляться в магазинах, однако уже были «модифицированными» — к ним добавлялись блестки, помпоны, бантики и другие объемные элементы. Особую популярность странным свитерам придали поп-культура и рождественские комедийные фильмы, которые начали активно выходить на экраны перед праздниками. Часто в подобных фильмах персонажи появлялись именно в таких непривлекательных, но забавных свитерах и это стало своеобразной милой демонстрацией радости и праздничного настроения, хотя такие вещи и не считались крутыми или стильными.

В течение 1990-х и 2000-х годов свитера с рисунками начали воспринимать как шуточные подарки, они потеряли популярность. Однако их часто начали одевать на тематические вечеринки, особенно в офисах, или для шутки, они изображались как нечто, чего можно было стесняться. А когда мир вступил в новое тысячелетие на экраны вышел фильм «Дневник Бриджит Джонс» и забавный свитер с оленем, который носил один из героев этого культового ромкома навсегда стал частью поп-культуры, хотя тоже был высмеян в фильме.

Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»

Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»

В 2010 годах свитера снова стали довольно популярными и их можно было заказать и интернете и примерно в это время они заполонили и украинский рынок. Если в начале нулевых купить подобную вещь можно было только в секонд-хендах, то в середине 2010 они начали появляться в массмаркете. С активным развитием соцсетей и интернет-шопинга в 2020 годах подобные свитера можно найти в любом магазине.

Девушка в рождественском свитере с елкой

Появление в свитере с забавным принтом уже не удивляет, из-за их многообразия и доступности на рынке, однако они каждый раз вызывают улыбку и поднимают настроение, а ведь именно с такой целью их и создали — дарить радость.