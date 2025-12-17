Итоги года: 15 главных платьев 2025-го, о которых говорили все

Самые обсуждаемые платья знаменитостей / фото: Associated Press, Getty Images

Реклама

В этом году звезды много экспериментировали и пытались привлечь внимание, в частности своими платьями. Они часто выбирали винтажные наряды или созданные эксклюзивно для них известными брендами, также на красных дорожках царили смелые прозрачные платья, которые иногда демонстрировали миру то, что обычно скрыто от глаз публики.

в 2025-м было впечатление, что ни одно мероприятие или красная дорожка не обходились без громких модных заявлений знаменитостей, поэтому предлагаем посмотреть на платья, которые в этом году особенно часто попадали в заголовки. Некоторые из этих нарядов были забавными, инновационными и даже рискованными.

Амаль Клуни

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль Клуни, которая носит титул одной из самых гламурных адвокаток и всегда вызывает восхищение в мире моды, вместе с мужем — актером Джорджем Клуни — вышла на красную дорожку 82-го Венецианского кинофестиваля. Женщина выбрала для своего появления винтажное платье малинового цвета от Jean-Louis Scherrer с большим количеством складок, эффектом помятости и длинным шлейфом, который красиво развевался. Наряд подчеркивал фигуру женщины и она на красной дорожке даже затмила своего мужа.

Реклама

Принцесса Кейт

Принцесса Кейт / © Associated Press

Для государственного банкета, который проводился в Виндзорском замке, принцесса Уэльская выбрала одно из самых зрелищных вечерних сочетаний за последнее время — гламурное платье и новую тиару. Кэтрин надела платье насыщенного синего цвета от британского бренда Jenny Packham. Это было платье-кейп полностью расшитое пайетками и с асимметричным декольте, но рукава-накидки наряда были нежно-голубыми. Платье стало новинкой в гардеробе принцессы, поскольку раньше она его никогда не надевала.

Мишель Йео

Мишель Ео / © Associated Press

Звезда фильма «Wicked: Чародейка» пришла на премьеру второй части фильма в огромном платье, которое напоминало шар. Этот лимонный наряд был создан брендом Givenchy для коллекции весна-лето 2026.

Понравилось платье звезды не всем, однако она в нем действительно имела оригинальный вид, который запомнился многим. Сама же Мишель явно была довольна выбором, поскольку просто сияла в этом фатиновом модном творении.

Деми Мур

Деми Мур / © Associated Press

На свой 63-й день рождения голливудская легенда вынуждена была выйти на красную дорожку, поскольку занималась продвижением сериала, в котором сыграла. Отпраздновать Мур решила триумфально, а также показать, что она не хуже молодых красавиц — актриса надела прозрачное платье от Gucci из черного кружева, которое бренд создал для нее эксклюзивно. Это был наряд с длинными рукавами, декольте-капелькой и юбкой в пол.

Реклама

Платье было очень похоже на наряд из коллекции 1996 года, так что, вероятно, именно им и вдохновлялся бренд, когда создавал платье для Деми.

Сидни Суини

Сидни Суини / © Associated Press

28-летняя актриса посетила мероприятие издания Variety в платье, которое будут еще вспоминать годами. Сидни водягла серебристое платье от бренда Christian Cowan из коллекции весна-лето 2026, которое было полупрозрачным, а бюстгальтер она решила под него не надевать.

Платье подчеркивало изгибы ее фигуры благодаря бежевому корсету, на котором ткань собиралась легкими складками, создавая «мокрый» эффект. Рукава платья были длиной до локтя, а юбка — длинной и свободной. Это один из самых смелых нарядов, который актриса когда-либо надевала.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Associated Press

Американская дива удивила весь мир, когда пришла на ежегодный галавечер Музея Американской киноакадемии в бежевом платье и в вуали, которая полностью закрывала лицо. Ким выбрала наряд из дебютной коллекции Гленна Мартенса для Модного дома Maison Margiela — эффектный, креативный наряд, который также сочетал в себе театральность с футуристическими конструкциями и рукавами-накидками, которые также имели дрипування и шлейф.

Реклама

Ее лицо было лишь слегка видно сквозь ткань, собранную на макушке маленькими складками.

Марго Робби

Марго Робби / © Associated Press

Австралийская красавица после небольшого перерыва в работе решила вернуться на красную дорожку. Марго презентовала фильм «Большое смелое красивое путешествие» в абсолютно прозрачном платье от Armani Privé весна-лето 2025, которое было с голой спиной, декольте и полностью расшито бисером, пайетками, кристаллами и блестящими нитями. Наряд явно стал одним из самых смелых образов за всю карьеру актрисы, а также своеобразным почтением памяти модельера Джорджио Армани, который накануне ушел из жизни.

Линдсей Лохан

Линдсей Лохан / © Associated Press

В этом году королева ромкомов вернулась к своей культовой роли — спустя 22 года вышла вторая часть фильма «Безумная пятница», в котором Логан сыграла. Презентовать свою работу актриса в Лондоне решила фиолетовым платьем от Ludovic de Saint, которое стало отсылкой к образу ее героини в первой части фильма.

Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Associated Press

22-летняя Дженна Ортега, главная героиня популярного сериала Netflix «Венздей», стала одной из главных звезд премии «Эмми». Появление актрисы на красной дорожке вызвало бурную реакцию из-за ее «голого» наряда от Модного дома Givenchy из коллекции осень-зима 2025. Лук включал скульптурный топ, полностью сделанный из крупных камней, бусин, жемчуга и кристаллов разных оттенков, который покрывал ее обнаженное тело, частично прикрывая грудь, и был похож на гламурную сетку. Сочетала этот топ Дженна с длинной черной юбкой с разрезом, который демонстрировал ее ноги.

Реклама

Натали Портман

Натали Портман / © Associated Press

Натали появилась на Каннском кинофестивале в длинном вечернем платье-бюстье, созданном Марией Грацией Кьюри. Этот дизайн А-силуэта был вдохновлен нарядом от Dior из коллекции Haute Couture «Мексика» зимы 1951 года.

Ее украшал большой бархатный бант на груди, а юбка была расшита серебристыми лепестками с бисером. Также расшит бисером был и лиф наряда.

Холли Берри

Холли Берри / © Associated Press

Лауреат «Оскара» пришла на Met Gala — главное модное событие года — в пикантном платье от LaQuan Smith, которое сочетала с украшениями от Cartier и головным убором от Jennifer Behr с вуалью.

Платье Холли было длинное, с декольте, шлейфом и бисером. Также его украшали прозрачные вставки из ткани и дополнял жакет. Нижнего белья актриса не носила, что было очень скандально и привлекает много внимания.

Реклама

Мелания Трамп

Мелания и Дональд Трампы / © Associated Press

Первая леди США и ее муж посетили с государственным визитом Великобританию и в их честь в устроили роскошный вечер в Виндзорском замке. Мелания решила сделать смелый шаг при выборе своего вечернего образа, поскольку надела желтое вечернее платье-колонну с открытыми плечами от Модного дома Carolina Herrera, а сочетала его с туфлями Manolo Blahnik из матового бархата. Этот и без того яркий наряд первая леди дополнила не менее яркими акцентами — широким поясом на талии с пряжкой, который был выполнен в лиловом цвете. Этот ее образ обсуждали несколько недель

Лорен Санчес

Лорен Санчес

27 июня Лорен Санчес вышла замуж за Джеффа Безоса на роскошной итальянской церемонии в Венеции. 55-летняя женщина пошла к алтарю в кружевном эксклюзивном платье с длинными рукавами, которое для нее создал итальянский Модный дом Dolce & Gabbana. Ее платье подчеркивало тонкую талию, имело воротник-стойку и пуговицы от шеи до пола, а главной изюминкой была юбка силуэта «русалка». Референсом для создания платья для Лорен послужил образ Софи Лорен из фильма 1958 года «Плавучий дом».

Зои Кравиц

Зои Кравиц / © Associated Press

Актриса пришла на вечеринку Vanity Fair Oscar Party в потрясающем черном платье от бренда Saint Laurent, которое было простым спереди, но очень пикантным сзади, ведь имело прозрачные вставки украшенные гламурными камнями. Также на спине у платья был небольшой черный бант.

Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Голливудская звезда пришла на вручение наград «Эмми» в гламурном платье готического дизайна от молодого американского бренда Yara Shoemaker. Это было длинное платье-бюстье, которое подчеркивало фигуру Кэтрин, а также имело эффектную изюминку — в верхней части было полупрозрачным, украшенным вышивкой и бисером. Юбка же у наряда была полностью расшита черным бисером.