Итоги года 2021: самые яркие выходы звезд в винтажных платьях

В последнее время мода на вещи с историей набирает неожиданной популярности, поэтому стоит вспомнить лучшие наряды, что мы видели в этом году.

В 2021 году дизайнеры представили огромное количество различных коллекций, но многие звезды для некоторых мероприятий предпочли не новинки, а наряды с историей. К сожалению, не понятно, являлся ли их выбор борьбой за экологию или всего лишь очередным способ выделится среди коллег на красной дорожке, но все же не согласится с тем, что образы прекрасны и продуманы до мелочей нельзя, тем более, что созданы они были много лет тому назад.

В этой подборке мы собрали знаменитых моделей, актрис и певиц, которые по нашему мнению надевали самые роскошные винтажные платья 2021 года.

1. Зендея

Актриса надела невероятно стильное и элегантное черное платье от Roberto Cavalli на церемонию "Золотой мяч", проходившую в Париже. Спереди наряд был однотонным, с рукавами три четверти и красиво обтягивал стройную фигуру актрисы, а вот спина была открыта и украшало ее настоящее произведение искусства - золотой позвоночник и несколько тонких цепочек. Дополнили образ элегантная прическа, черные туфли на каблуке и крупные золотые серьги-кольца.

Зендея / Getty Images

Впервые наряд был представлен Roberto Cavalli в 2000 году в коллекции осень-зима. Нынешний креативный директор Модного дома Фаусто Пуглиси подогнал это платья специально под фигуру Зендеи, чтобы девушка смогла надеть его на мероприятие.

Зендея / Getty Images

2. Ирина Шейк

Супермодель надела платье-бабочку от французского модельера Тьери Мюглера на выставку его работ названием Thierry Mugler: Couturissime, которая проходила в Париже в этом году. Образ Ирины стал безусловно одним из самых необычных на мероприятии, а создал Мюглер это платье для коллекции Les Insectes весна-лето 1997 года. Платье было украшено множеством пайеток, шлейфом и глубоким декольте. Образ Шейк дополнила высокими прозрачными перчатками и туфлями, которые тоже были расшиты пайетками.

Ирина Шейк / Getty Images

3. Белла Хадид

Белла в этом году удивляла постоянно, ведь чего только стоило ее платье с декольте от Schiaparelli, но винтаж она тоже любит, поэтому в один из дней Каннского кинофестиваля надела бело-черное платье от Jean Paul Gaultier из коллекции 2002 года.

Белла Хадид / Associated Press

Но если говорить откровенно, то наряд девушки не совсем винтаж. Оригинальное платье выставлено в музее, но после того, как она поинтересовалась нарядом, Модный дом создал для нее точную копию, причем всего за шесть дней.

Белла Хадид / Associated Press

4. Натали Портман

Голливудская звезда почти год не появлялась на светских мероприятиях, а потом неожиданно пришла на танцевальное шоу L.A. Dance Project в Лос-Анджелесе вместе с мужем, да еще и в наряде от бренда Mugler из коллекции 1981 Haute Couture - Vampire. Наряд был очень необычного кроя с баской на бедрах и рукавами-фонариками, но особым акцентом в этом образе стало V-образное декольте, напоминающее бабочку - фирменный стиль дизайнера в то время. Традиционно к платью этой модели прилагается еще и широкий пояс из ткани, но видимо Натали решила его не надевать.

Натали Портман / Getty Images

5. Эддисон Рэй

21-летняя актриса и звезда TikTok появилась на премьере комедийного фильма Netflix He's All That в молочном винтажном платье от Versace. Декольте платья выполнено в виде топа-бандо, а юбка была асимметричной и на талии собиралась в бант. Такой фасон выигрышно подчеркнул эффектную фигуру актрисы. Впервые этот наряд был показан 4 октября 2003 года, во время Недели моды сезона весна-лето 2004 в Милане.

Эддисон Рэй / Getty Images

6. Бехати Принслу

Модель посетила мероприятие Baby2Baby в Лос-Анджелесе вместе с мужем Адамом Левином. Но в отличие от супруга Бехати отдала предпочтение вампирскому образу сделав макияж красными тенями и надев черное платье в бельевом стиле от Versace. Впервые этот наряд был представлен в коллекции 1997 года и создан еще самим Джанни Версаче.

Бехати Принслу и Адам Левин / Associated Press

7. Джорджина Родригес

В этом году возлюбленная футболиста Криштиану Роналду стала гостью Каннского кинофестиваля и позировала на красной дорожке в шоколадном платье от Jean Paul Gaultier, которое было представлено знаменитым дизайнером впервые в 2010 году в его коллекции весна-лето.

Платье имело высокий разрез сбоку, бахрому и небольшой шлейф, а вот на талии и груди наряд украшал декор в виде плетения из кожи. На лифе и бедрах платье было собрано в небольшие оборки.

Джорджина Родригес / Associated Press

8. Винни Харлоу

Также шоколадный наряд надевала и эта модель, но только от бренда Versace из коллекции ready-to-wear 2001 года. В таком образе из кожаным верхом и тонкой шифоновой юбкой, украшенной стразами, девушка вышла объявлять победителя в категории "Лучший хип-хоп исполнитель" во время церемонии MTV Europe Music Awards 2021, проходившей в Венгрии.

Винни Харлоу / Getty Images

9. Захара Джоли Питт

Дочери Анджелины Джоли и Бреда Питта всего 16 лет, но она уже продемонстрировала свою любовь к нарядам с историей, когда надела на красную дорожку 16-го кинофестиваля в Риме белое платье, купленное в магазине винтажных вещей The Kit Vintage. Платье красивое своей простотой, а также золотой отделкой, которая выполнена бисером.

Захара Джоли-Питт / Getty Images

10. Кайли Дженнер

Теледива и успешная бизнесвумен позировала на 72-м ежегодном благотворительном вечере Parsons Benefit в Нью-Йорке с возлюбленным и дочерью. На знаменитости было эффектное винтажное зеленое приталенное платье на бретельках от Jean-Paul Gaultier, которое впервые было представлено Модным домом в коллекции 1987 года.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / Getty Images

11. Розалия

Испанская певица решила удивить на мероприятии Los40 Music Awards полупрозрачным голубым платьем от культовой марки Dolce & Gabbana. Впервые этот наряд был создан для коллекции весна-лето 1998 года. Особенность платья - тонкие бретельки, полоски, тюль, шлейф и маленькие бабочки, которые украшалиего.

Розалия / Getty Images

12. Cardi B

Это нереальное красное платье с перьями и пайетками рэперша надела для своего первого появления на публике после родов. Создал наряд знаменитый Thierry Mugler, а надела она его на открытии выставки его работ Thierry Mugler, Couturissime, проходившей в Musee Des Arts Decoratifs в Париже. Впервые это платье было представлено модельеров в коллекции от кутюр осень-зима 1995 года.

Cardi В / Getty Images

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