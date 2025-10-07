Из гардероба королевы Сильвии: как второе свадебное платье принцессы Мадлен стало семейным символом любви

Свадьба принцессы Швеции Мадлен / © Getty Images

Свадьба принцессы Швеции Мадлен и американского финансиста британского происхождения Кристофера О’Нила состоялась в Стокгольме 8 июня 2013 года. Церемония прошла в часовне Королевского дворца и невеста шла под венец в свадебном платье, разработанном итальянским модельером Валентино Гаравани с длинным шлейфом, образ дополняла фата, туфли с прозрачными вставками, тоже созданные Валентино, а также роскошная бриллиантовая тиара.

Первое свадебное платье принцессы Мадлен / © Getty Images

Однако после официальной части церемонии невеста переоделась в более удобный наряд, который вызвала не меньший восторг, чем ее роскошное платье для венчания. Принцесса Мадлен решила применить старую традицию к своей свадьбу и надеть «что-то взятое взаймы», а этой одолженной вещью было ее второе свадебное платье. На частном приеме во дворце Дроттнингхольм Мадлен появилась в платье своей матери королевы Сильвии.

Второе свадебное платье принцессы Мадлен / © Getty Images

Ее сентиментальный и винтажный наряд был от бренда Nina Ricci. Это бальное платье выделялось оригинальным лифом, расшитым жемчугом, и пышной юбкой из тюля, тоже расшитой жемчужинами, а также нежным и романтичным бантом на талии.

Мадлен немного изменила оригинальный дизайн, убрав тонкие бретельки, но в остальном платье было таким же, как и тогда, когда в 2001 году его носила Сильвия.

Королева Сильвия в платье от Nina Ricci на вручении Нобелевской премии, 10 декабря 2001 года / © Getty Images

Королева появлялась в этом наряде несколько раз и любила сочетать его в роскошными драгоценностями или белой накидкой. Иногда она тоже украшала талию поясом-лентой, которую завязывала на бант.

Но особенно сентиметально и то, что именно это платье королева Сильвия надела 19 июня 2001 года на празднование свой 25-й годовщины свадьбы с мужем королем Швеции Карлом Густавом.

Двадцать пятая годовщина свадьбы короля Швеции Карла Густава и королевы Сильвии, 19 июня 2001 года. Королева одета в платье Nina Ricci / © Getty Images

Таким образом принцесса Мадлен, вероятно, хотела показать тесную связь со своей семьей, матерью и продемонстрировать любовь своих родителей, которая живет на протяжении многих лет.