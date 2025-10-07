- Дата публикации
Из гардероба королевы Сильвии: как второе свадебное платье принцессы Мадлен стало семейным символом любви
Для вечернего приема принцесса-невеста решила надеть особое винтажное платье, которое покоряет красотой и нежностью.
Свадьба принцессы Швеции Мадлен и американского финансиста британского происхождения Кристофера О’Нила состоялась в Стокгольме 8 июня 2013 года. Церемония прошла в часовне Королевского дворца и невеста шла под венец в свадебном платье, разработанном итальянским модельером Валентино Гаравани с длинным шлейфом, образ дополняла фата, туфли с прозрачными вставками, тоже созданные Валентино, а также роскошная бриллиантовая тиара.
Однако после официальной части церемонии невеста переоделась в более удобный наряд, который вызвала не меньший восторг, чем ее роскошное платье для венчания. Принцесса Мадлен решила применить старую традицию к своей свадьбу и надеть «что-то взятое взаймы», а этой одолженной вещью было ее второе свадебное платье. На частном приеме во дворце Дроттнингхольм Мадлен появилась в платье своей матери королевы Сильвии.
Ее сентиментальный и винтажный наряд был от бренда Nina Ricci. Это бальное платье выделялось оригинальным лифом, расшитым жемчугом, и пышной юбкой из тюля, тоже расшитой жемчужинами, а также нежным и романтичным бантом на талии.
Мадлен немного изменила оригинальный дизайн, убрав тонкие бретельки, но в остальном платье было таким же, как и тогда, когда в 2001 году его носила Сильвия.
Королева появлялась в этом наряде несколько раз и любила сочетать его в роскошными драгоценностями или белой накидкой. Иногда она тоже украшала талию поясом-лентой, которую завязывала на бант.
Но особенно сентиметально и то, что именно это платье королева Сильвия надела 19 июня 2001 года на празднование свой 25-й годовщины свадьбы с мужем королем Швеции Карлом Густавом.
Таким образом принцесса Мадлен, вероятно, хотела показать тесную связь со своей семьей, матерью и продемонстрировать любовь своих родителей, которая живет на протяжении многих лет.