Из сатина и с жемчугом: какими были свадебные босоножки принцессы Елизаветы в 1947 году

Это была красивая и элегантная пара обуви, которая теперь является музейным экспонатом.

20 ноября 1947 года 21-летняя принцесса Елизавета, которая в будущем стала королевой Великобритании, вышла замуж за принца Филиппа. Роскошная свадьба пары состоялась в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Принцесса Елизавета и принц Филипп в день своей свадьбы, 1947 год / Фото: Associated Press

Платье принцессы было роскошным и сделанным из атласа, его украшала цветочная вышивка в виде апельсиновых цветов. Разработал ее наряд Норман Хартнелл. Этот свадебный образ будущая королева дополнила тиарой матери. Тиара называлась Queen Mary Fringe была заказана бабушкой Елизаветы – Марией Текской – и позже передана ее матери Елизавете Боуз-Лайон.

Однако помимо роскошных украшений и самого платья, был еще один важный атрибут образа - босоножки невесты. Поскольку обувь была спрятана от глаз публики за длинной юбкой платья, все же они заслуживают тоже на внимание, ведь были очень милыми.

Свадебные туфли принцессы Елизаветы / Фото: Getty Images

Босоножки были, как и платье Елизаветы, - сатиновыми. Их создал известный в те годы обувной мастер Эдвард Рейн, получивший известность как тот, кто создает удобную и очень красивую обувь, соответствующую модным тенденциям.

Однажды ему позвонили из Букингемского дворца, предложив сделать обувь для королевской свадьбы, конечно же он согласился. Невеста хотела, чтобы босоножки были элегантными, модными и в то же время практичными.

Свадебные туфли принцессы Елизаветы / Фото: Getty Images

Они имели устойчивый каблук, несколько ремешков и застежку с пряжкой сделанную из серебра и украшенные мелким жемчугом.

Для подстраховки Эдвард Рейн сделал три пары одинаковых босоножек, на случай, если что-то где-то вдруг испортится или пойдет не по плану. Изначально босоножки были белыми, но с годами пожелтели, что отчетливо видно на этом фото.

Свадебные туфли принцессы Елизаветы / Фото: Getty Images

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