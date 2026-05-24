- Дата публикации
-
- Категория
- Звезды и мода
- Количество просмотров
- 61
- Время на прочтение
- 4 мин
Из шкатулки монарха: украшения королевы Елизаветы II, в которых выходила в свет принцесса Кейт
Принцесса Уэльская Кейт уже много раз появлялась на публике в украшениях покойной королевы Елизаветы II. Вспоминаем самые знаковые украшения из ювелирной королевской шкатулки, в которых мы уже видели принцессу.
У покойного монарха была огромная коллекция ювелирных украшений. Еще при жизни Елизавета II часто одалживала своим невестками и другим королевским родственникам фамильные драгоценности. Сегодня их также можно увидеть благодаря принцессе Уэльской Кэтрин, которая довольно часто отдает дань уважения бабушки своего мужа — принца Уэльского Уильяма.
Тиара Cartier Halo
Это та самая тиара, в которой Кейт Миддлтон появилась на своей свадьбе с принцем Уильямом в апреле 2011 года. И хотя мы никогда не видели в ней королеву Елизавету II на публике, известно, что Cartier Halo любила носить ее сестра — принцесса Маргарет, а также дочь монарха — принцесса Анна в молодые годы. Кэтрин королева одолжила эту тиару в день ее свадьбы.
Серьги в форме листа с бриллиантами и жемчугом
Серьги в виде листьев с бриллиантами и жемчугом безошибочно узнаваемы благодаря своему размеру и уникальному дизайну. Придворный ювелир однажды предположил, что эти серьги представляют собой съемные листья от броши покойного монарха в виде листьев с бриллиантами и жемчугом.
Королева Елизавета II надела их на ужин глав правительств стран Содружества в 2003 году, а Кейт впервые продемонстрировала их на службе в День памяти в 2023 году, отдав тем самым ненавязчивую дань уважения покойному монарху.
Ожерелье Низама Хайдарабада
Это ожерелье стало свадебным подарком для принцессы Елизаветы в честь ее свадьбы с принцем Филиппом в 1947 году. Это одно из самых ценных королевских украшений в мире, его стоимость составляет 66 миллионов фунтов стерлингов (89 миллионов долларов США). По данным instyle это бриллиантовое и платиновое творение Cartier носится крайне редко, но когда его достают из хранилища, оно неизменно привлекает к себе всеобщее внимание.
Имеено в нем королева Елизавета II позировала для портрета в 1952 году фотографу Дороти Уайлдинг, который впоследствии использовался на почтовых марках с 1953 по 1971 год.
Принцесса Уэльская носила ожерелье на гала-вечер в Национальной портретной галерее и на дипломатический прием в 2019 году.
Японское жемчужное колье-чокер
Японское жемчужное колье-чокер, предположительно созданное из жемчуга, королева Елизавета II получила в подарок от японского правительства в 1970-х годах. Это оригинальное ожерелье из четырех нитей с бриллиантовой застежкой было замечено на Елизавете и ее покойной невестке, принцессе Диане, на протяжении 80-х и 90-х годов.
Принцесса Кейт надевала украшение на похороны монарха в сентябре 2022 года, подчеркнув символическое значение жемчуга как символа скорби. Она также выбрала его для похорон принца Филиппа в 2021 году.
Серьги-люстры Greville
Эти серьги когда-то принадлежали Даме Маргарет Гревилл, скончавшись в 1942 году она завещала передать свою коллекцию украшений Елизавете, королеве-матери. Серьги-люстры Greville покойная королева Елизавета II носила во второй половине своего правления, а ее невестка принцесса Кейт совсем недавно поразила всех своим великолепным нарядом на красной дорожке церемонии вручения премии BAFTA в 2026 году, дополнив его роскошными серьгами.
Рубиновое ожерелье Greville
Еще одно украшение, которое носила Елизавета II и принцесса Уэльская Кейт.
Это огненно-красные рубины с изящным цветочным узором, инкрустированным бриллиантами — одно из любимых украшений королевы в самом начале его правления в 50-х.
Кэтрин носила колье в 2017 году во время государственного банкета.
Трехрядное жемчужное ожерелье
Если бы королеве Елизавете пришлось носить только одно украшение до конца жизни, она, вероятно, выбрала бы свое фирменное жемчужное ожерелье из трех нитей. Принцесса Кейт носила одно из любимых ожерелий королевы, надев его по особо трогательному поводу — на прием в честь 100-летнего юбилея со дня рождения Ее Величества.
Серьги-капли с жемчугом из Бахрейна
Серьги Bahrain Pearl Drops созданы с бриллиантовыми вставками и были подарком принцессе Елизавете в 1947 году на ее свадьбу с принцем Филиппом. Принцесса Уэльская Кэтрин уже много раз надевала эти серьги и, по всей видимости, они также у нее в любимчиках.
Публика могла видеть принцесса в них на Королевских скачках в Аскоте и на нескольких службах ко Дню памяти, а также на прощании с королевой Елизаветой II в сентябре 2022 года.
Изумрудные серьги с кисточками
Серьги «Изумрудные кисточки», входящие в так называемую коллекцию «Изумрудная серия», созданы с камнями грушевидной формы с висячими кисточками. Они очень эффектны, но в них редко можно увидеть принцессу Уэльскую. Королева Елизавета II впервые надела их в конце 80-х, а Кейт носила их во время королевского тура по Карибскому бассейну в 2022 году.