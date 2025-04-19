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- Звезды и мода
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Из золота и драгоценных камней: у Джеки Кеннеди был уникальный пояс от короля Марокко
Хотя его ей подарили в 60-х, носить пояс чаще она начала в конце 70-х и 80-х годов.
Бывшая первая леди США славилась всегда отличным вкусом и современным для своего времени стиле, но помимо одежды она обожала и драгоценности и за свою жизнь собрала довольно внушительную коллекцию украшений. Многие из того, что хранилось в ювелирной шкатулке Жаклин, было подарками от мужчин.
Одним из необычных ювелирных изделий, которые можно было увидеть на этой женщине, был удивительный пояс из настоящего золота. Он был инкрустирован также бриллиантами, рубинами и изумрудами.
Подарил пояс Кеннеди король Марокко Хасан II во время его государственного визита в Белый дом 27 марта 1963 года. Пояс был широким и имел также большую квадратную пряжку. Джеки обычно носила украшение с платьями. Этот снимок сделан на следующий день после того, как ей вручили подарок и на ее руке также можно увидеть широкий браслет в дизайне похожем на ее новый пояс. Возможно это был комплек.
Хотя он был подарен ей в 1963 году, Джеки начала носить пояс чаще в конце 70-х и 80-х годов.