Из золота и драгоценных камней: у Джеки Кеннеди был уникальный пояс от короля Марокко

Жаклин Кеннеди, 1967 год / © Getty Images

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Бывшая первая леди США славилась всегда отличным вкусом и современным для своего времени стиле, но помимо одежды она обожала и драгоценности и за свою жизнь собрала довольно внушительную коллекцию украшений. Многие из того, что хранилось в ювелирной шкатулке Жаклин, было подарками от мужчин.

Одним из необычных ювелирных изделий, которые можно было увидеть на этой женщине, был удивительный пояс из настоящего золота. Он был инкрустирован также бриллиантами, рубинами и изумрудами.

Жаклин Кеннеди, 1967 год / © Getty Images

Подарил пояс Кеннеди король Марокко Хасан II во время его государственного визита в Белый дом 27 марта 1963 года. Пояс был широким и имел также большую квадратную пряжку. Джеки обычно носила украшение с платьями. Этот снимок сделан на следующий день после того, как ей вручили подарок и на ее руке также можно увидеть широкий браслет в дизайне похожем на ее новый пояс. Возможно это был комплек.

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Жаклин Кеннеди, 1963 год / © Getty Images

Хотя он был подарен ей в 1963 году, Джеки начала носить пояс чаще в конце 70-х и 80-х годов.

Жаклин Кеннеди, 1983 год / © Getty Images

Жаклин Кеннеди / © Getty Images Жаклин Кеннеди / © Getty Images Жаклин Кеннеди / © Getty Images Жаклин Кеннеди и королева Елизавета II / © Getty Images Жаклин Кеннеди / © Associated Press Жаклин Кеннеди / © Associated Press Жаклин Кеннеди / © Associated Press Жаклин Кеннеди / © Associated Press Жаклин Кеннеди / © Associated Press Жаклин Кеннеди / © Associated Press Жаклин Кеннеди / © Associated Press Жаклин Кеннеди / © Associated Press