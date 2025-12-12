Изумрудная тиара королевы Виктории: куда исчезла уникальная драгоценность и где она сейчас

Королева Великобритании Виктория, ее супруг принц Альберт и их дети. Королева носит на портрете тиару с изумрудами. / © Getty Images

Королева Великобритании Виктория является одной из самых известных монахов королевства, но не только годы ее правления, которые называются Викторианской эпохой, известны в мире, но и потрясающие украшения, которые она носила. Некоторые из драгоценностей, из коллекции Виктории, разработаны ее мужем принцем Альбертом, который был большим ценителем искусства, в частности ювелирного.

Одним из украшений, которые муж разработал для жены, была элегантная тиара из изумрудов и бриллиантов, оправленных в белое золото. Драгоценность изготовлена в 1845 году придворным ювелиром Джозефом Китчингом и стала дополнением к серии украшений с изумрудами, которые Альбер подарил жене.

Изумрудная тиара королевы Виктории / © Associated Press

Тиара из-за своего изящества и нежности стала одной из любимых у королевы и она часто ее носила и позировала в ней для портретов, чтобы запечатлеть в вечности ценный подарок. За украшение Альберт в то время заплатил 1150 фунтов стерлингов, а Виктория, как известно вела дневник, в котором назвала диадему прекрасной и похвалила великолепный вкус своего мужа.

Когда Альберт умер, Виктория надела траур, который носила до конца своей жизни и отказалась не только от ярких платьев, но и от ярких украшений, поэтому эту тиару она одолживала членам семьи для важных мероприятий, а затем в 1893 году подарила тиару и изумрудную парюру (которая состояла из колье, броши и сережек) своей дочери принцессе Луизе. Она хранила украшение в течение многих лет, но детей не имела, поэтому вероятно в дальнейшем оставила тиару своей племяннице, которая имела титул герцогини Фай. Семья Фай сохранила украшение и оно и сегодня является их собственностью, иногда они дают тиару в аренду для выставок в музеях.