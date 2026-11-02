Изумрудное колье Bulgari: история роскошного подарка Ричарда Бертона для Элизабет Тейлор

Колье Элизабет Тейлор / © Associated Press

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В 1962 году между актёрами Элизабет Тейлор и Ричардом Бертоном завязался громкий роман прямо на съёмочной площадке фильма «Клеопатра». Свои отношения актеры сами в шутку стали называть Le Scandale и не обращали особого внимания на обсуждения в прессе. Когда пара находилась в Италии, она часто посещала бутик ювелирного бренда Bulgari на римской улице Виа Кондотти.

«Безусловно, одним из самых больших преимуществ съёмок „Клеопатры“ в Риме был магазин Bulgari. Я часто заглядывала к Джанни Булгари после обеда, и мы сидели и обменивались историями», — вспоминала актриса.

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Элизабет Тейлор / © Associated Press

Влюбленный Ричард Бертон обладал незаурядным талантом угадывать желания возлюбленной, и поскольку главным увлечением Тейлор были драгоценности, он старался ей угодить. Одним из подарков актрисе стала брошь с колумбийским изумрудом весом 23,44 карата, восьмиугольной ступенчатой огранки, окруженным грушевидными бриллиантами и закрепленным в платине. Ее актер вручил Тейлор в знак помолвки.

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Через два года, когда пара поженилась, невеста украсила волосы ландышами и гиацинтами, надела шифоновое платье желтого цвета и ту самую брошь. В тот же день Бертон подарил Элизабет колье, выполненное в том же стиле, что и её брошь. Впоследствии брошь переделали в подвеску, чтобы её можно было носить вместе с новым колье.

Колье Элизабет Тейлор / © Getty Images

Этот комплект стал одним из самых любимых в коллекции Тейлор. Актриса появлялась в нём на церемонии BAFTA, носила украшения даже в бассейне и надевала их на встречу с королевой Елизаветой.

Бурные отношения Тейлор и Бертона закончились в 1976 году, однако увлечение актрисы итальянским ювелирным домом никогда не угасало.

«Я познакомил Лиз с пивом, а она меня — с Bulgari», — любил шутить Бертон.

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Колье Элизабет Тейлор / © Associated Press

Изумрудное колье Bulgari было продано на аукционе Christie’s в Нью-Йорке 13 декабря 2011 года за 6 130 500 долларов. Следующей была продана изумрудная брошь-подвеска, которую Бертон подарил актрисе в честь помолвки, и она ушла с молотка за 6 578 500 долларов.

Колле сначала было оценено в 1–1,5 миллиона долларов, а брошь — в 500–700 тысяч. Оба украшения значительно превзошли ожидания аукционистов. Имя покупателя официально не разглашалось, однако впоследствии стало известно, что украшение приобрел сам ювелирный дом Bulgari, вернув его в свою историческую коллекцию.

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