Jackie 1961: почему это самая известная сумка Gucci и с кем связано ее название

Сумка Gucci / © Associated Press

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Жаклин Кеннеди Онассис — одна из самых известных женщин в мире, которая знаменита не только из-за своей трагической судьбы, но и благодаря влиянию, которое она оказала на мир моды. Женщина привлекала внимание из-за своего стиля, ее образы обсуждались во всех изданиях, а некоторые наряды, которые она носила в 60-х и 70-х годах, стали эталоном элегантности. Однако одна из вещей, которые любила Жаклин, пользуются популярностью и сегодня — сумка-хобо от Gucci, которая уже на протяжении десятилетий является тезкой бывшей первой леди — Jackie.

Эта сумка была выпущена в 1961 году и изначально называлась просто G1244 (код, использовавшийся для внутренних целей компании), а впоследствии была переименована в Constance.

Сумка Gucci / © Associated Press

История гласит, что в 1964 году, через три года после того, как Constance была впервые выпущена, Кеннеди Онассис зашла в бутик Gucci и вышла с шестью на тот момент еще малоизвестными сумками-хобо. С тех пор ее часто фотографировали с этими сумками, что популяризировало аксессуар и побудило Дом Gucci изменить название на Jackie.

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Сумка явно стала любимой в гардеробе Жаклин и она сочетала ее с разными нарядами и носила в любое время года. В частности в ее коллекции были: холщовая, несколько моделей из кожи в разных оттенках и замшевая.

Жаклин Кеннеди Онассис / © Getty Images

Что же в этом стиле так понравилось бывшей первой леди? Скорее всего сумка казалась ей элегантной, а также несмотря на свой небольшой размер она была довольно вместительной. На сумке не было логотипов и бренд выпускал ее в сдержанных оттенках, что делало аксессуар универсальным.

Сумка Gucci / © Associated Press

Жаклин Кеннеди Онассис была лучшей рекламой для Gucci, что привело к тому, что сумка, которую она любила, стала в один рад с Hermès Kelly, Hermès Birkin и Lady Dior. Аксессуар популярен и сегодня и продается в Gucci. Бренд неоднократно перевыпустил сумку, расширив при этом цветовую палитру, материалы и представив ее в нескольких размерах, но первоначальный дизайн остался практически нетронутым. Еще раз название было изменено уже когда дизайнер Алессандро Микеле был креативным директором бренда, он переименовал Jackie Bag в Jackie 1961, отдав так дань уважения времени, когда она была создана.

Сумка Gucci / © Associated Press