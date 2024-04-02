Как Джиллиан Андерсон позволила всем говорить о своих стрингах: вспоминаем самый провокационный наряд актрисы

Актриса Джиллиан Андерсон сейчас не так часто появляется в светской хронике как Дженнифер Лопес или Ким Кардашьян, но в начале нулевых годов она была особенно на слуху, поскольку на протяжении всех 90-х годов в эфир выходил культовый сериал "Секретные материалы", где она сыграла главную роль - агента Дану Скалли. Благодаря этому проекту Андерсон стала любимицей миллионов и настоящим секс-символом своего времени.

В 2001 году актрису впервые пригласили на вечеринку Vanity Fair - афтепати, которое ежегодно проводится после церемонии "Оскар". Вечеринка славится огромным количеством приглашенных знаменитостей первой величины, и, соответственно, нарядами, которые те надевают на мероприятие.

Выбирая наряд, Андерсон остановилась на бренде американского дизайнера Эдуардо Лусеро и надела однотонное платье с длинными рукавами. У него были вырезы на талии и длинная юбка, но когда актриса обернусь, позируя фотографам на красной дорожке, все увидели еще ее обнаженную спину и черные стринги.

Джиллиан Андерсон / Фото: Getty Images

Вырез на спине у платья был очень глубоким, поэтому актриса решила надеть высокое белье, это привело к тому, что образ получился очень эпатажны и привлекал внимание. Также она не отрезала ярлык от трусов из-за чего он немного просвечивался через тонкую ткань белья.

Джиллиан Андерсон / Фото: Getty Images

Много лет считалось, что Джиллиан специально надела столь откровенный образ на вечеринку, но как оказалось все было совсем не таке. На конференции FanX в 2016 году Андерсон раскрыла правду: это было решение принятое в последнюю минуту, чтобы избежать конфуза с одеждой. Также некоторое время считалось, что стринги были часть платья, но это тоже оказалось неправдой.

"Я не помню, как это платье вошло в мою жизнь, и я даже не уверена, что примеряла его в ту ночь перед тем, как собиралась его надеть. Но когда я надела его, мои лобковые волосы торчали сквозь платье", — сказала Андерсон. "И было два решения… Я выбрал решение номер два — стринги".

Джиллиан Андерсон / Фото: Getty Images

Но все же хотела актриса того или нет, этот случайный наряд стал культовым. Ее платье полностью отражало эпоху нулевых - расслабленность, заниженные талии, излишняя сексуальность, подчеркнутые талии и торчащее из из под одежды белье.

Дополнила Андерсон свой лук также солнцезащитными очками, квадратной сумкой с цветочным принтом и туфлями на каблуках.

Позже это платье дизайнера Эдуардо Лусеро было продано с аукциона, а вырученные средства пошли на благотворительность. А этот смелый образ по сей день продолжает вдохновлять звезд, стилистов и дизайнеров.

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