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- Звезды и мода
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Как Елизавета II в последний момент изменила задуманный образ для визита в мечеть
Подготовка образа королевы Елизаветы II к важным зарубежным поездкам могла длиться неделями, однако даже самый тщательно продуманный план иногда приходилось менять буквально за несколько минут.
Об одном из таких случаев рассказала Анджела Келли— стилистка и личная помощница королевы — в своей книге «The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe». В частности, речь идет о визите королевы в Абу-Даби в 2010 году.
Тогда в рамках поездки Её Величество должна была посетить Большую мечеть шейха Заида — одну из самых известных достопримечательностей столицы Объединённых Арабских Эмиратов. По словам Келли, она заранее приехала в Абу-Даби, чтобы ознакомиться с местом проведения предстоящего мероприятия, его особенностями и требованиями к одежде.
«В сентябре 2010 года, примерно за два месяца до того, как королева и герцог Эдинбургский должны были провести пять дней в странах Персидского залива, я отправилась в обычную ознакомительную поездку. Мне нужно было изучить местность и климат, а также маршрут и места предстоящих мероприятий», — пишет она.
Дизайнер сразу обратила внимание на роскошную отделку мечети: хрустальные люстры, отражавшие свет всеми цветами радуги, и орнаменты на колоннах, напоминавшие Древо жизни. Именно интерьер мечети стал источником вдохновения для образа королевы. Она сшила классическое платье, которое королева носила в сочетании с шляпкой и белыми аксессуарами. Также Келли решила сшить длинное пальто и использовать для него золотую ткань, которая хранилась в Букингемском дворце ещё со времён, когда Елизавета II была принцессой.
«Я вспомнила, что в хранилище материалов Букингемского дворца хранится очень старая золотая ткань, которую Её Величеству подарили ещё тогда, когда она была принцессой. Я знала, что ткань прекрасно сохранилась и будет идеально подходить для этого случая. К сожалению, я так и не узнала, кто именно её подарил, потому что до начала моей работы во дворце соответствующие записи не велись».
Для пальто она заказала у местного мастера вышивку бисером в цветах орнаментов мечети. Особое внимание уделили и головной убор.
«Королева должна была прибыть на мероприятие в шляпке-таблетке с золотым украшением в виде шнура и сразу же отправиться в мечеть. Я решила добавить застежки к верхней части шляпки и плечам пальто. Благодаря этому можно было надежно закрепить шарф на шляпке и накинуть его через плечи королевы. Это казалось уместным и практичным решением. Пока я думала, какой шарф использовать, вспомнила, что у меня уже есть именно то, что нужно. Много лет назад моя сестра Донна подарила мне прекрасный золотой шарф. Я никогда его не носила, поэтому отдала его Её Величеству. Зная, кому достался её подарок, я была уверена, что Донна не обидится. Правда, я так и не рассказала об этом ни ей, ни Королеве!», — призналась дизайнер в своей книге.
Наряд состоял из двух частей в соответствии с дресс-кодом мечети, которого должна была придерживаться даже монархиня. Королеве пришлось сменить обувь на носки и надеть более длинное пальто. Для этого заранее предусмотрели отдельную зону, отгороженную ширмой. После выхода из мечети ей нужно было снова снять эти вещи.
Но в день визита всё пошло не совсем по плану. Кортеж королевы без проблем доехал до мечети, однако автомобили Келли и камердинера принца Филиппа сначала не пропустили. Команде пришлось потратить драгоценное время на объяснения, почему им необходимо попасть внутрь. В конце концов их пропустили, но времени на переодевание осталось совсем мало.
Когда Келли достала вещи, стало ясно, что самой большой проблемой станет шарф. Задуманный сложный способ его крепления уже не представлялся возможным из-за нехватки времени. Тогда Елизавета II сама нашла простое решение: накинула шарф на шляпку и плечи, небрежно завязала его под подбородком — и отправилась на мероприятие точно по графику.
«Конечно, она всё равно выглядела потрясающе», — вспоминала Келли.
По словам стилистки, этот случай стал ещё одним напоминанием о том, что даже в самом тщательно спланированном королевском расписании могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. И тогда важно не растеряться, а быстро найти решение.