Как Елизавета II в последний момент изменила задуманный образ для визита в мечеть

Королева Елизавета II / © Associated Press

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Об одном из таких случаев рассказала Анджела Келли— стилистка и личная помощница королевы — в своей книге «The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe». В частности, речь идет о визите королевы в Абу-Даби в 2010 году.

Тогда в рамках поездки Её Величество должна была посетить Большую мечеть шейха Заида — одну из самых известных достопримечательностей столицы Объединённых Арабских Эмиратов. По словам Келли, она заранее приехала в Абу-Даби, чтобы ознакомиться с местом проведения предстоящего мероприятия, его особенностями и требованиями к одежде.

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Королева Елизавета II и принц Филипп / © Getty Images

«В сентябре 2010 года, примерно за два месяца до того, как королева и герцог Эдинбургский должны были провести пять дней в странах Персидского залива, я отправилась в обычную ознакомительную поездку. Мне нужно было изучить местность и климат, а также маршрут и места предстоящих мероприятий», — пишет она.

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Дизайнер сразу обратила внимание на роскошную отделку мечети: хрустальные люстры, отражавшие свет всеми цветами радуги, и орнаменты на колоннах, напоминавшие Древо жизни. Именно интерьер мечети стал источником вдохновения для образа королевы. Она сшила классическое платье, которое королева носила в сочетании с шляпкой и белыми аксессуарами. Также Келли решила сшить длинное пальто и использовать для него золотую ткань, которая хранилась в Букингемском дворце ещё со времён, когда Елизавета II была принцессой.

«Я вспомнила, что в хранилище материалов Букингемского дворца хранится очень старая золотая ткань, которую Её Величеству подарили ещё тогда, когда она была принцессой. Я знала, что ткань прекрасно сохранилась и будет идеально подходить для этого случая. К сожалению, я так и не узнала, кто именно её подарил, потому что до начала моей работы во дворце соответствующие записи не велись».

Королева Елизавета II / © Getty Images

Для пальто она заказала у местного мастера вышивку бисером в цветах орнаментов мечети. Особое внимание уделили и головной убор.

«Королева должна была прибыть на мероприятие в шляпке-таблетке с золотым украшением в виде шнура и сразу же отправиться в мечеть. Я решила добавить застежки к верхней части шляпки и плечам пальто. Благодаря этому можно было надежно закрепить шарф на шляпке и накинуть его через плечи королевы. Это казалось уместным и практичным решением. Пока я думала, какой шарф использовать, вспомнила, что у меня уже есть именно то, что нужно. Много лет назад моя сестра Донна подарила мне прекрасный золотой шарф. Я никогда его не носила, поэтому отдала его Её Величеству. Зная, кому достался её подарок, я была уверена, что Донна не обидится. Правда, я так и не рассказала об этом ни ей, ни Королеве!», — призналась дизайнер в своей книге.

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Королева Елизавета II / © Associated Press

Наряд состоял из двух частей в соответствии с дресс-кодом мечети, которого должна была придерживаться даже монархиня. Королеве пришлось сменить обувь на носки и надеть более длинное пальто. Для этого заранее предусмотрели отдельную зону, отгороженную ширмой. После выхода из мечети ей нужно было снова снять эти вещи.

Но в день визита всё пошло не совсем по плану. Кортеж королевы без проблем доехал до мечети, однако автомобили Келли и камердинера принца Филиппа сначала не пропустили. Команде пришлось потратить драгоценное время на объяснения, почему им необходимо попасть внутрь. В конце концов их пропустили, но времени на переодевание осталось совсем мало.

Королева Елизавета II / © Associated Press

Когда Келли достала вещи, стало ясно, что самой большой проблемой станет шарф. Задуманный сложный способ его крепления уже не представлялся возможным из-за нехватки времени. Тогда Елизавета II сама нашла простое решение: накинула шарф на шляпку и плечи, небрежно завязала его под подбородком — и отправилась на мероприятие точно по графику.

«Конечно, она всё равно выглядела потрясающе», — вспоминала Келли.

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Королева Елизавета II / © Associated Press

По словам стилистки, этот случай стал ещё одним напоминанием о том, что даже в самом тщательно спланированном королевском расписании могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. И тогда важно не растеряться, а быстро найти решение.

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