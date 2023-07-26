Как и с чем носить соломенную шляпу: пример знаменитостей

Несколько знаменитостей показали, как носить этот головной убор в городе и выглядеть стильно.

В летнее время - единственная пора, когда погода в нашей стране позволяет носить плетеные соломенные шляпы или сделанные из рафии. Подобные головные уборы легкие, хорошо защищают от солнца и их просто стилизовать с нарядами.

Но если вы не знаете, как и с чем носить подобный аксессуар, посмотрите на знаменитостей и то, как они вписали его в свои образы. Ниже вы найдете несколько простых повседневных образов, которые будут актуальны еще не один год.

Оливия Уайлд

Актриса сочетала шляпу с необработанным краем с простой белой майкой и стильными свободными джинсами. Такой луки идеально подойдет для похода на ярмарок или для простой прогулки.

Оливия Уайлд / Фото: Getty Images

Анна фон Шильхер

Инфлюенсер тоже надела джинсы, но ее лук был уже более гламурным, ведь обувь она подобрана на каблуках и надела жилет. На голове у знаменитости головной убор от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Фото: Getty Images

Риз Уизерспун

Голливудскую звезду подловили папарацци на улице, когда она просто ходила по своим делам. Шляпу женщина носила с легким платье, кедами и джинсовкой оверсайз.

Фото: Getty Images

Элизабет Бэнкс

Актриса выбрала для прогулки по Риму классическую шляпу федору, а сочетала ее с солнцезащитными очками и полосатым платьем.

Фото: Getty Images

Идина Мензел

Певица и актриса, которую многие знают в первую очередь как голос Эльзы из "Холодного сердца", показала, что подобную плетеную панамку легко можно сочетать с жакетом и пойти на деловую встречу.

Фото: Getty Images

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