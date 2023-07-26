Как и с чем носить соломенную шляпу: пример знаменитостей

Несколько знаменитостей показали, как носить этот головной убор в городе и выглядеть стильно.
В летнее время - единственная пора, когда погода в нашей стране позволяет носить плетеные соломенные шляпы или сделанные из рафии. Подобные головные уборы легкие, хорошо защищают от солнца и их просто стилизовать с нарядами.
Но если вы не знаете, как и с чем носить подобный аксессуар, посмотрите на знаменитостей и то, как они вписали его в свои образы. Ниже вы найдете несколько простых повседневных образов, которые будут актуальны еще не один год.
Оливия Уайлд
Актриса сочетала шляпу с необработанным краем с простой белой майкой и стильными свободными джинсами. Такой луки идеально подойдет для похода на ярмарок или для простой прогулки.
Анна фон Шильхер
Инфлюенсер тоже надела джинсы, но ее лук был уже более гламурным, ведь обувь она подобрана на каблуках и надела жилет. На голове у знаменитости головной убор от украинского дизайнера Руслана Багинского.
Риз Уизерспун
Голливудскую звезду подловили папарацци на улице, когда она просто ходила по своим делам. Шляпу женщина носила с легким платье, кедами и джинсовкой оверсайз.
Элизабет Бэнкс
Актриса выбрала для прогулки по Риму классическую шляпу федору, а сочетала ее с солнцезащитными очками и полосатым платьем.
Идина Мензел
Певица и актриса, которую многие знают в первую очередь как голос Эльзы из "Холодного сердца", показала, что подобную плетеную панамку легко можно сочетать с жакетом и пойти на деловую встречу.
Читайте также:
- Плетеная сумка - идеальный летний аксессуар под любой образ
- Плетеные, карго и седло: Андре Тан назвал трендовые сумки лета 2023
- Удобно и модно: 5 пар культовой обуви
- Эспадрильи - любимая обувь королев, герцогинь, кинозвезд и моделей