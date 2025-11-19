Как красили волосы в розовый и голубой в 17-18 веках: странная мода прошлого, которая сегодня шокирует

Портрет полковника Джеймса Гамильтона / Фото: культурное достояние

В конце 1700-х годов люди любили красить волосы в розовый, зеленый и даже голубой оттенки, но на самом деле они не использовали краску для волос. В те времена люди пользовались цветной пудрой для волос, которая временно меняла их цвет, рассказала историк Рози Гард.

Пудра для волос была незаменимой в Европе 18 века, и выйти на люди без напудренных волос считалось серьезным нарушением этикета. Хотя большинство пудр были на волосах белыми или серыми, в некоторые смеси добавляли красящие вещества, такие как кармин или оксид меди, чтобы создать яркие цвета. Такие яркие пудры были популярны и среди мужчин, и среди женщин.

Портрет полковника Джеймса Гамильтона с розовой пудрой на волосах, модным трендом, который недолго просуществовал / Фото: культурное достояние

Известный британский политик Джеймс Фокс прославился тем, что пудрил волосы в голубой цвет, когда учился в Итоне — примерно в 15 лет. Некоторые источники утверждают, что именно он ввел моду на голубую пудру в Британии. Другие цветные пудры включали более естественные оттенки — черный или коричневый. Существовали рецепты желтой пудры, в которой основным ингредиентом была измельченная охра.

На рубеже 18-19 веков в Британии ввели высокие налоги на пудру для волос, из-за чего она быстро потеряла популярность. Впрочем, в середине 19 века появилась золотая и серебряная блестящая пудра, а примерно в тот же период стали популярными цветные краски для волос — в частности блонд, рыжий, синий, фиолетовый и розовый.

Однако припудривали волосы в те времена взрослые и делали то же и детям. На многих портретах того времени маленькие дети часто изображены с серыми волосами — это было следствие моды того времени.