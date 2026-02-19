Как создавалось изысканное платье для героини популярного сериала "Бриджертоны"

Рут Геммелл / фото: instagram.com/ruth.gemmell

Сериал «Бриджертоны» — популярный проект Netflix, но одной из самых потрясающих составляющих этого шоу являются костюмы, без которых сериал бы не был таким, каким мы его знаем и любим. Над образами актеров работала целая команда талантливых мастеров и на создание костюмов ушло много часов кропотливой работы.

Одной из тех, кто работал над созданием костюмов была Дебора Таллентайр — костюмер и дизайнер. Она показала в Instagram, как происходит работа над образами для сериала на примере платья леди Вайолет Бриджертон, которую сыграла актриса Рут Хэммелл.

«Этот сезон выводит гламур, интригу и волнение на новый уровень, ведь именно леди Вайолет открывает светский сезон первым балом. Она ослепляет Тон, появляясь в своем маскарадном костюме, вдохновленном Титанией. Титания — могущественная Королева фей, олицетворение силы и красоты природы, очарованная любовью», — написала Дебора.

Также мастерица добавила, что маскарадный костюм был разработан, скроен, создан и стилизован благодаря огромному таланту многочисленных узкопрофильных креативных специалистов четвертого сезона.

Ее платье состояло из нескольких слоев атласа, органзы, тюля, вышитого тюля, ажурного тюля с бисером и вручную инкрустированных цветов.

«Сотрудничество многих творческих профессионалов оживило Бал-маскарад Джона Глейзера, и все, кто приобщился к его созданию, чрезвычайно гордятся этой работой», — сказала она имея в виду главного художника по костюмам сериала.

