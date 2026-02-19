Как создавалось "вирусное" платье Хайди Клум, которое полностью имитировало ее обнаженное тело

Хайди Клум / © Associated Press

Реклама

Супермодель и ведущая Хайди Клум недавно продемонстрировала на 68-й церемония вручения премии «Грэмми» необычное платье, которое напоминало слепок ее обнаженного тела.

Наряд Хайди — это произведение искусства, созданное немецким дизайнером Мариной Хорманседер. В платье было сложно двигаться потому что изготовлено оно из жесткого материала.

Хайди Клум / © Associated Press

«В нем было очень трудно ходить, потому что это очень жесткий материал», — рассказала Клум изданию People, и отметила, что платье изготовлено из «кожи, которую затем делают твердой с помощью лакирования и напыления».

Реклама

Как изготавливали наряд дизайнер показала в своем Instagram. Сначала Хорманседер разработала эскиз, затем создала 3D-модель тела Хайди и следующий этап — изготовление макета.

Создание платье Хайди Клум / фото: instagram.com/marinahoermanseder

Создание платье Хайди Клум / фото: instagram.com/marinahoermanseder

Создание платье Хайди Клум / фото: instagram.com/marinahoermanseder

Макет фигуры Клум обтягивали кожей и придавали ей форму с помощью нагревания и специальных инструментов.

Создание платье Хайди Клум / фото: instagram.com/marinahoermanseder

Створення сукня Гайді Клум / фото: instagram.com/marinahoermanseder

Створення сукня Гайді Клум / фото: instagram.com/marinahoermanseder

Затем команда дизайнера вручную раскрасила наряд.

Создание платье Хайди Клум / фото: instagram.com/marinahoermanseder

Створення сукня Гайді Клум / фото: instagram.com/marinahoermanseder

Создание платье Хайди Клум / фото: instagram.com/marinahoermanseder

Создание платье Хайди Клум / фото: instagram.com/marinahoermanseder

«Это что-то вроде доспехов — спереди и сзади. Нет разреза, поэтому материал совсем не тянется. Можно делать только крошечные, буквально детские шаги», — рассказала также модель. «Вот почему сейчас ходит много забавных мемов, где я бегаю по красной дорожке».

Реклама

Несмотря на трудности с ношением платья, снимать и надевать его было несложно.

«Сбоку были пряжки, так что все было легко. Под ней у меня было очень сексуальное, облегающее мини-платье», — говорит она. «Ты просто заходишь сбоку. Она открывается, как ракушка».

Создание платье Хайди Клум / фото: instagram.com/marinahoermanseder

Также Клум рассказала, что оставила платье себе, и теперь оно хранится в коробке в подвале в ее доме.

«Я хотела надеть его еще в прошлом году, — признается Клум, — Но тогда появилось другое платье, и я в последний момент передумала. Так что это платье ждало целый год, потому что я подумала, что это настоящее платье для „Грэмми“, ведь там люди позволяют себе больше экспрессии в моде».

Реклама

Создание платье Хайди Клум / фото: instagram.com/marinahoermanseder

Супермодель выбрала творение Херманседера, потому что считает дизайнера настоящим художником в создании скульптурных платьев на максимуме.

«Я восхищаюсь этим и ценю искусство, которое стоит за этим», — говорит Клум, которая чувствует себя привилегированной иметь доступ к таким дизайнам и хочет показывать их широкой аудитории. «Людям нужно видеть, что существуют другие ткани, кроме привычных материалов, с которыми мы обычно работаем».