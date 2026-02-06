Как выглядел браслет с шармами королевы Виктории, созданный в честь ее девяти детей

Королева Великобритании Виктория, ее муж и дети / © Getty Images

Реклама

Принц Альберт увлекался ювелирным искусством и часто сам разрабатывал дизайны украшений для своей жены королевы Великобритании Виктории. Все они вызывали восторг у королевы, но одна из драгоценностей была по-особенному трогательной, ведь была посвящением всем детям пары, которых у них было аж девять.

Это был золотой браслет с шармами, который Альберт подарил Виктории через три дня после рождения их первого ребенка. Он был украшен одним розовым эмалированным медальоном в котором была спрятана прядь волос ребенка, а также было выгравировано имя и дата рождения, говорится на странице музея Hunter House Victorian Museum.

К браслету добавляли шармы с каждым следующим ребенком, но сердечки уже были другого цвета: розовый для принцессы Виктории, бирюзово-голубой для Альберта, красный для принцессы Алисы, темно-синий для Альфреда, полупрозрачное белое для Хелены, темно-зеленое для Луизы, нежно-голубое для Артура, непрозрачное белое для Леопольда и светло-зеленое для Беатрис.

Реклама

Как и в первом шарме, который украсил браслет, во всех остальных тоже были спрятаны волосы младенцев.

Подарок от мужа королева, конечно же, начала носить и это привлекло внимание. Поскольку она была законодательницей моды, викторианцы начали копировать ее стиль и подобные сентиментальные украшения распространились, как и браслеты с шармами.

Также не стоит удивляться, что в середине сердечек были волосы, ведь в то время это считалось очень сентиментальным подарком. Люди дарили украшения с ними, обменивались волосами на память друг о друге и даже носили браслеты сплетенные из них, как память об умерших или любимых.