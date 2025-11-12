Как выглядела 18-летняя Джоан Коллинз в свадебном платье: трагическая история первого брака актрисы

Джоан Коллинз и Максвелл Рид / © Associated Press

Кинолегенда — актриса Джоан Коллинз, которая прославилась своей яркой ролью в мыльной опере «Династия» — была замужем пять раз, но первое из ее свадебных платьев было очень классическим и элегантным. В 18-лет Джоан вышла замуж впервые и ее мужем был ирландский актер Максвелл Рид, за которого она вышла замуж 24 мая 1952 года.

Молодая невеста выбрала наряд очень классического дизайна для 50-х годов, поскольку это было платье с длинными рукавами и высоким воротником-стойкой. Особенно очаровывала ткань — наряд был из узорчатого плотного материала на котором изображены большие цветы.

Джоан Коллинз / © Getty Images

Также шика добавлял облегающий лиф и тонкая талия, а юбка А-силуэта делала платье еще более классическим. Вероятно, верхняя часть платья — это болеро, которое она потом сняла.

В дополнение к платью Джоан также надела на шею медальон в форме сердца, несла букет белых цветов и дополнила образ белым головным убором в виде листьев.

Джоан Коллинз и Максвелл Рид / © Getty Images

Но несмотря на все эти красивые фотографии и радостные лица, брак у них начался неприятно, поскольку актриса вспоминала в своих интервью и книге, что будущий муж изнасиловал ее перед свадьбой.

«Мне было 17, но по уровню интеллекта я была на уровне 12», — рассказала она The Guardian. «У нас не было полового воспитания. Я никогда не видела пенис, пока меня не изнасиловали, а потом я отказалась на него смотреть». «Моя мама говорила мне, что мужчинам нужно только одно, и, наверное, она была права», — добавила она.

Также актриса рассказывала, что Максвелл подливал ей алкоголь в колу и она была в отключке.

«Следующее, что я помню, — это то, что я лежала на диване, и он насиловал меня. В те времена моя мать сказала бы, что меня использовали. Сейчас мы называем это изнасилованием на свидании».

Почему она вышла замуж тоже объяснила: «Потому что я принадлежу к поколению, где, если вы собираетесь заняться сексом, вы выходите замуж», — рассказала она.