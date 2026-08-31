Как женщины ходили, садились и ездили в экипажах в огромных платьях / © Getty Images

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Представить повседневную жизнь женщины того времени в пышном платье сегодня непросто, а особенно то, сколько хлопот доставляли им кринолины — специальные конструкции, которые носили под платьями, чтобы придать юбкам модную в те времена округлую форму.

Особую популярность стальные кринолины-клетки приобрели в конце 1850-х годов. Вопреки тому, как их можно себе представить, они не были сплошными тяжелыми конструкциями. Основу составляли металлические обручи, соединенные между собой. Такая конструкция была относительно легкой, но в то же время могла быть чрезвычайно широкой. В самом широком месте окружность кринолина могла достигать около 5,5 метра.

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Кринолиновая юбка / © Getty Images

Это означало, что женщине приходилось буквально учиться жить со своей новой фигурой. Нужно было знать, как правильно ходить, садиться, входить в транспорт и подниматься по лестнице. И всё это — так, чтобы не показать лодыжки, которые в том обществе считались непристойной для демонстрации частью тела.

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На первый взгляд кажется, что кринолин должен был бы сделать сидение практически невозможным, однако его конструкция была гибкой. Когда женщина садилась, стальные обручи складывались назад, а ткань расправлялась вокруг женщины широкими складками, поэтому кринолин не нужно было полностью снимать или складывать вручную. Впрочем, даже это простое на первый взгляд движение требовало ловкости: например, некоторые женщины приподнимали заднюю часть кринолина, клали её на сиденье, а уже потом садились.

Однако кринолин создавал и другие проблемы:

Узкие проходы и ограждения становились настоящим препятствием, но ещё сложнее было спускаться по лестнице, ведь из-за ширины платья женщина могла не видеть собственных ног, поэтому каждый шаг требовал осторожности.

Еще одним испытанием была посадка в экипаж, ведь чтобы попасть внутрь, женщине нужно было правильно сложить эту объемную конструкцию под юбкой. Иногда без посторонней помощи это могло быть довольно сложно.

Сильный ветер также превращал кринолин в проблему. Порыв ветра мог приподнять юбку, обнажив обручи. Для женщины того времени это было не просто неудобно, но и потенциально скандально, ведь правила приличия требовали скрывать ноги. Поэтому непогода могла буквально разрушить репутацию.

Гораздо более серьёзной проблемой был открытый огонь. Широкие юбки легко могли оказаться слишком близко к камину, свече или другому источнику пламени и загореться. В XIX веке такие случаи не были редкостью, и большое количество ткани в женской одежде создавало дополнительный риск, особенно в помещениях с открытыми каминами.

Кринолиновая юбка / © Getty Images

Несмотря на все неудобства, кринолины оставались чрезвычайно популярными на протяжении нескольких десятилетий. Они создавали силуэт, который соответствовал тогдашнему представлению о женской красоте: узкая талия и пышная, округлая юбка. Однако к 1870-м годам мода изменилась, и огромные объёмы постепенно вышли из употребления, а на их место пришёл приталенный силуэт.

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