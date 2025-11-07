Какие часы носила Диана: рассматриваем коллекцию наручных украшений принцессы

Какие часы носила принцесса Диана / © Getty Images

Во времена, когда смартфоны еще не придумали, часы являлись незаменимой вещью, особенно, если ты занятая принцесса и должна знать сколько времени. В коллекции Дианы было много различных экземпляров — от повседневной классики до гламурных моделей с бриллиантами — и мы предлагаем более пристально рассмотреть некоторые из них.

Cartier — Tank Louis

Выполненные из желтого золота с черным ремешком из кожи аллигатора. Считается, что они были подарены Диане отцом, 8-м графом Спенсером. Для принцессы, это была повседневная модель.

Принцесса Диана / © Associated Press

Patek Philippe — Calatrava

Часы с браслетом из желтого золота — подарок на 20-й день рождения от принца Чарльза. После развода она перестала их носить.

Принцесса Диана / © Getty Images

Cartier — Tank Française

Часы из желтого золота отличаются характерным корпусом, интегрированным в браслет. После смерти принцессы украшение унаследовал ее младший сын Гарри. Сейчас эти часы носит Меган Маркл — жена принца.

Принцесса Диана / © Getty Images

Cartier — Panthère

Принцесса получила эти золотые часы в подарок от своего бойфренда Доди Аль-Файеда. Panthère отличаются характерным квадратным корпусом со скругленными углами.

Принцесса Диана / © Getty Images

Vacheron Constantin — diamond cocktail watch

Бриллиантовые коктейльные часы изначально были свадебным подарком королеве Елизавете II от Швейцарии. Королева передала эту реликвию Диане в качестве свадебного подарка, когда та вышла замуж за ее сына — принца Чарльза в 1981 году.

Принцесса Диана / © Getty Images

Patek Philippe — Calatrava

В 1981 году Диану сфотографировали в поло-клубе Guards в Виндзоре, не в одних, а в двух часах. Это было обусловлено трогательной причиной — пока принц Чарльз играл в поло, Диана носила его часы Patek Philippe и свой. Это был с ее стороны символ любви и заботы. Диана хранила так делала неоднократно, когда ее отношения с мужем еще были хорошими. Сентиментальный жест принцессы сделал эти часы культовыми.

Принцесса Диана / © Getty Images

Asprey

Принцесса получила часы с бриллиантами в подарок от наследного принца Саудовской Аравии. Но это были не просто часы, а часть полного ювелирного гарнитура, включающего ожерелье, браслет, серьги и кольцо. Позже Диана переделала часы в чокер.