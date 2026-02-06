- Дата публикации
Каким был победный образ Оксана Баюл — первой олимпийской чемпионки независимой Украины
Костюм — это важная составляющая номера. Мы же предлагаем вспомнить каким был легендарный образ первой чемпионки и что с ним стало.
Шестого февраля в Италии стартовали зимние Олимпийские игры, которые будут проходить в Милане и Кортина-д’Ампеццо и продлятся до 22 февраля. Сборная Украины конечно снова поехала на соревнования.
Однако самую первую золотую медаль для независимой Украины завоевала фигуристка Оксана Баюл. Это выдающееся событие произошло 25 февраля 1994 года в Лиллехаммере — 16-летняя спортсменка выступала с программой Showtune medley в нежно-розовом спортивном купальнике с элементами платья.
Спортивный наряд Оксаны был расшит пайетками, кристаллами-каплями, лебединым пухом и имел бежевые вставки на груди и рукавах, которые украшали стразы.
В апреле 1995 года олимпийская чемпионка подарила этот костюм Fashion Cafe в Нью-Йорке, однако оно закрылось через несколько лет. Где сейчас этот памятный наряд неизвестно.