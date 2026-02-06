ТСН в социальных сетях

Каким был победный образ Оксана Баюл — первой олимпийской чемпионки независимой Украины

Костюм — это важная составляющая номера. Мы же предлагаем вспомнить каким был легендарный образ первой чемпионки и что с ним стало.

Оксана Баюл

Оксана Баюл / © Associated Press

Шестого февраля в Италии стартовали зимние Олимпийские игры, которые будут проходить в Милане и Кортина-д’Ампеццо и продлятся до 22 февраля. Сборная Украины конечно снова поехала на соревнования.

Однако самую первую золотую медаль для независимой Украины завоевала фигуристка Оксана Баюл. Это выдающееся событие произошло 25 февраля 1994 года в Лиллехаммере — 16-летняя спортсменка выступала с программой Showtune medley в нежно-розовом спортивном купальнике с элементами платья.

Оксана Баюл, 1994 год / © Associated Press

Оксана Баюл, 1994 год / © Associated Press

Спортивный наряд Оксаны был расшит пайетками, кристаллами-каплями, лебединым пухом и имел бежевые вставки на груди и рукавах, которые украшали стразы.

Оксана Баюл, 1994 год / © Associated Press

Оксана Баюл, 1994 год / © Associated Press

Оксана Баюл, 1994 год / © Associated Press

Оксана Баюл, 1994 год / © Associated Press

Серебряный призер Нэнси Керриган из США; золотой призер украинка Оксана Баюл; и бронзовый призер Чэнь Лу из Китая / © Associated Press

Серебряный призер Нэнси Керриган из США; золотой призер украинка Оксана Баюл; и бронзовый призер Чэнь Лу из Китая / © Associated Press

В апреле 1995 года олимпийская чемпионка подарила этот костюм Fashion Cafe в Нью-Йорке, однако оно закрылось через несколько лет. Где сейчас этот памятный наряд неизвестно.

Оксана Баюл дарит свой костюм победительнице / © Getty Images

Оксана Баюл дарит свой костюм победительнице / © Getty Images

