Принцесса Астрид с отцом, королём Олавом V / © Getty Images

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Рагнхильд вышла замуж в 1953 году, а Астрид — в 1961-м, поэтому наряды обеих принцесс прекрасно отражали изменения, произошедшие за это время в свадебной моде. Оба образа были изысканными и элегантными, но совершенно разными.

Принцесса Рагнхильд

Рагнхильд вышла замуж за судовладельца Эрлинга Лорентцена 15 мая 1953 года в церкви Аскера. Это была первая королевская свадьба в Норвегии после Второй мировой войны, и церемония собрала огромное количество людей.

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Для свадьбы она выбрала традиционное длинное белое платье с длинным шлейфом, рукавами и фатой, а образ дополнила также жемчугом. На архивных фотографиях хорошо виден классический силуэт 1950-х годов — приталенный лиф и пышная юбка.

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Король Хокон VII и его внучка принцесса Рагнхильд с мужем Эрлингом Лоренценом, 15 мая 1953 года в Осло, Норвегия / © Getty Images

Супруги поселились в Рио-де-Жанейро, Бразилия, и у них родилось трое детей: Хокон, Ингеборг и Рагнхильд.

Принцесса Астрид

Астрид вышла замуж за Йогана Мартина Фернера 12 января 1961 года — также в церкви Аскера. Её свадебный наряд уже соответствовал моде начала 1960-х годов. Как и сестра, Астрид выбрала классическую элегантность, но её силуэт был несколько более современным, и даже сегодня платье выглядит актуально. У платья принцессы была пышная юбка, цветочная вышивка и длинные рукава. Образ дополняли пышная фата и жемчуг.

Церемония также была масштабной, а среди гостей присутствовали представители европейских королевских семей.

Принцесса Астрид с отцом, королём Олавом V, 14 января 1961 года в Осло, Норвегия / © Getty Images

У супругов было пятеро детей: Кэтрин Фернер Йохансен, Бенедикте Фернер, Александр Фернер, Элизабет Фернер и Карл-Кристиан Фернер.

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