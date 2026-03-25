Какой чокер принцесса Диана надела в медовый месяц и почему он ей на самом деле не принадлежал
Диана обожала чокеры и за годы пока была принцессой Уэльской собрала немалую коллекцию, но были случаи в ее молодые годы, когда она почизачала некоторые из украшений.
Считается, что в семье Спенсеров была интересная и довольно сентиментальная традиция — дарить дочерям чокеры с жемчугом. Поскольку у графа Спенсера было аж три дочери, то каждая из них получила свое украшение, вероятно на какой-то особый праздник. Например, леди Диана, которая впоследствии стала принцессой Уэльской, получила чокер с тремя нитями жемчуга на свое 18-летие и похожее украшение было и у ее старшей сестры — Леди Сары МакКоркодейл, но с пятью нитями жемчуга.
Считается, что именно этот чокер Диана одолжила у сестры для своего медового месяца с принцем Чарльзом и надела его в сочетании со знаменитым персиковым костюмом от Belville Sassoon, который включал платье и болеро с белыми манжетами и воротником, а также шляпкой от бренда John Boyd.
Можно заметить, что чокер Дианы имеет пять нитей и спереди большую круглую брошь с бриллиантами и звездой в центре, которую украсит жемчужина. Также в украшении есть большая жемчужина-капля, которая снимается.
Однако по дороге на Гибралтар, который Диана и Чарльз посетили во время медового месяца, принцесса носила уже чокер с тремя нитями, который принадлежал именно ей и был ее подарком от отца.
Сестра принцессы леди Сара неоднократно носила этот чокерв молодые годы, надевала его на свадьбу Дианы, а также продолжает носить и сейчас, особенно на такие праздничные события, как свадьба.