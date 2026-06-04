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- Звезды и мода
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Какую обувь носили королевы: четыре пары туфель самых известных женщин Европы
Эти пары кардинально отличаются от того, что мы носим сегодня.
Обувь всегда была не только необходимым элементом гардероба, но и символом статуса, власти и изысканного вкуса. Особое место в истории моды занимают туфли королев, которые отражают традиции своей эпохи, культурные особенности и личный стиль.
Рассматривая обувь самых известных евромейских королев, можно проследить, как менялись модные тенденции и представления о красоте на протяжении веков.
Ботильоны императрицы Елизаветы Австрийской
Туфли королевы Великобритании Виктории
Туфли французской королевы Марии-Антуанетты
Свадебные босоножки принцессы Елизаветы — майдутней королевы Елизаветы II
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