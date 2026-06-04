Какую обувь носили королевы: четыре пары туфель самых известных женщин Европы

Какую обувь носили королевы / © Getty Images

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Обувь всегда была не только необходимым элементом гардероба, но и символом статуса, власти и изысканного вкуса. Особое место в истории моды занимают туфли королев, которые отражают традиции своей эпохи, культурные особенности и личный стиль.

Рассматривая обувь самых известных евромейских королев, можно проследить, как менялись модные тенденции и представления о красоте на протяжении веков.

Ботильоны императрицы Елизаветы Австрийской

Ботильоны императрицы Елизаветы Австрийской / © Getty Images

Туфли королевы Великобритании Виктории

Туфли королевы Великобритании Виктории / © Getty Images

Туфли французской королевы Марии-Антуанетты

Туфли французской королевы Марии-Антуанетты / © Getty Images

Свадебные босоножки принцессы Елизаветы — майдутней королевы Елизаветы II

Свадебные босоножки принцессы Елизаветы / © Getty Images

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