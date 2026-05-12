Какую тиару носила молодая королева Ирана, когда встречалась с супругами Кеннеди, и где украшение сейчас

Первая леди Жаклин Кеннеди, Мохаммед Реза Пехлеви, Фарах Пехлеви и Джон Ф. Кеннеди, Белый Дум, 1962 год / © Getty Images

11 апреля 1962 года президент США Джон Кеннеди и первая леди Жаклин Кеннеди устроили государственный ужин в Белом доме в Вашингтоне. Их гостями были Мохаммед Реза Пахлави, король Ирана, и его жена королева Фарах Пахлави.

Императрица Фарах, которой тогда было всего 23 года, была одета в блестящее золотое платье от Dior с вышивкой камнями, которое дополнила соответствующими сумочкой, перчатками и туфлями, а также белой меховой накидкой-кейпом и лентой иранского Ордена Плеяд.

Но больше всего внимания привлекли драгоценности королевы. Как сообщает The Court Jeweller, императрица надела тяжелую тиару с семью огромными изумрудами и меньшими бриллиантами. Также на ней было не менее потрясающее колье, серьги и браслет. Все драгоценности выполнены в одном стиле и поражали роскошью.

Тиару для королевы создал известный ювелирный бренд Harry Winston 1959 года — в том же году, когда Фарах вышла замуж за шаха. Семь кабошонов-изумрудов в тиаре имели особое происхождение, ведь сначала принадлежали коллекции императрицы Франции Евгении, впоследствии их унаследовала ее крестница, Виктория Евгения Баттенберг, королева Испании, которая носила их в ожерелье.

Тиара императрицы Фарах Пехлеви / © Getty Images

Находясь в изгнании, она продала камни, а Harry Winston приобрел их и использовал в украшениях для Фарах. Все драгоценности с изумрудами остались в Иране, когда сама Фарах была вынуждена покинуть страну в конце 1970-х годов.

