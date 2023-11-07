Карл был в шоке: история поддельного платья Chanel, в котором Кортни Лав пришла на вечеринку

Певица и вдова рокера Курта Кобейна никогда не была иконой моды или тем более законодательницей трендов, но одна неприятность или даже скорее модный конфуз повлияли на то, что она стала не только поклонницей Модного дома Chanel, но и подружилась с самим Карлом Лагерфельдом.

В 2007 году Кортни Лав и ее дочь Фрэнсис Кобейн оказалась на роскошной вечеринке в честь дня рождения Пэрис Хилтон, которая проводилась в одном из злачных заведений в Беверли Хиллз, а среди гостей были все сливки общества. Для мероприятия Лав надела черное мини-платье от Chanel, которое для нее приготовила помощница. У наряда были рукава три четверти, отделка из перьев спереди на декольте напоминающая жабо и несколько пуговиц. Также рок-звезда дополнила свой образ черными колготками, сумкой и перчатками декоративными перьями.

Кортни Лав в 2007 году / Фото: Getty Images

На следующий день, когда фото с вечеринки оказались во всех СМИ, оказалось, что платье Chanel, в котором Кортни провела минувший вечер, было подделкой. А узнала знаменитость о своем модном провале из прессы.

Но в тот вечер на вечеринке Пэрис был также и модельер и креативный директор Модного дома Chanel Карл Лагерфельд. Мужчина якобы увидел Кортни в платье и сразу понял, что на ней подделка, но ей не сказал. По одной из версий происходящего, Карл шепнул своему собеседнику: "Бедняжка, она совсем не понимает, что такое кутюр".

Кортни Лав и ее дочь в 2007 году / Фото: Getty Images

Подобная ситуация нанесла бренду репутационные риски, ведь после появления информации о "паленом" платье на звезде, вряд ли кто-то еще решился бы надеть или купить его. Кортни понимала, что она подставила бренд, поэтому женщина уволила помощницу, которая принесла ей подделку, а сама решила уладить скандал с Лагерфельдом лично и написала ему письмо с извинениями, предложив заплатить за настоящее платье, а также отметила, что готова сделать все, чтобы компенсировать досадный инцидент, жертвой которого стала она сама.

Лагерфельд ответил на письмо Лав и, по словам певицы, ее пригласили в Париж встретится с Карлом лично и тот в одном из ателье бренда подарил ей подлинную версию платья и даже рассказал, как отличить оригинал от подделки.

Оригинальное платье же бренда было представлено в коллекции Chanel весна-лето 2007 года в Париже. После этого случая между Лав и Лагерфельдом завязалась дружба, а певица стала поклонницей бренда Chanel и в дальнейшем неоднократно появлялась на его модных шоу.

Показ Модного дома Chanel, 2007 год / Фото: Getty Images

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