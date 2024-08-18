Кэролин Бессетт-Кеннеди - модная икона 90-х, образы которой хочется повторять и сегодня

Это женщина, которая продолжает влиять на моду даже после своей смерти.

Кэролин Бессетт-Кеннеди - была американским публицистом и супругой Джона Ф. Кеннеди-младшего, сына трагически убитого президента Джона Кеннеди и его жены Жаклин. Несмотря на то, что прожила эта красивая женщина очень мало, она запомнилась многим как икона моды и главная it-girl конца 90-х.

Она часто становилась объектом подражания и даже спустя так много лет после своей смерти остается таковой и сегодня. Ее неизменной визитной карточкой были светлые волосы и красная помада.

Может показаться, что сейчас, на пике популярности эстетики 90-х стиль Кэролин особенно актуален, но он на самом деле и не выходил из моды. Все наряды Бессетт-Кеннеди были настолько лаконичными, универсальными и вневременными, что любой из них будет смотреть актуально даже через 20 лет. Но что же такого было в стиле Кэролин, что позволило ему выйти за рамки трендов и времени? На самом деле сводится все к нескольким вещам - Бессетт предпочитала минималистичную цветовую палитру, прямые силуэты, практичные аксессуары и полное отсутствие принтов. Ниже мы выделили основные составляющие ее образов.

Черные платья

Во время вечерних выходов на Бессетт-Кеннеди было практически не увидеть ничего другого, кроме маленького черного платья. Все ее наряды были однотонными, подчеркивали стройную фигуру. Иногда она дополняла образы высокими перчатками или накидками. Также Кэролин подбирала лаконичные аксессуары - небольшие сумки с короткими ручками, клатчи и слингбэки на каблуке средней высоты.

Нельзя не отметить, что она делала ставку на четкие линии и лаконичные вырезы на декольте, которые подчеркивали ее ключицы и плечи. Все это придавало шика ее черным нарядам.

Кэролин Бессетт-Кеннеди и Джон Ф. Кеннеди-младший / Фото: Getty Images

Юбки-карандаши

Она любила сочетать нейтральные цвета и подчеркивать свою стройность и хрупкость. В таких образах Бессетт-Кеннеди выглядела по-деловому и демонстрировала публике (а ее в те годы преследовали не меньше, чем принцессу Диану), что она не просто девушка известного парня. Такие юбки она сочетала с лаконичными топами, сапогами и собирала волосы в пучок.

Кэролин Бессетт-Кеннеди и Джон Ф. Кеннеди-младший / Фото: Getty Images

Рубашки

Бессетт-Кеннеди могла просто взять простую пару джинсов и лаконичную рубашку на пуговицах и сочетать их так чтобы они выглядели непринужденно и стильно. Рубашки на знаменитости можно было увидеть во время прогулок, рабочих встречах и даже на вечерних мероприятиях.

Кэролин Бессетт-Кеннеди / Фото: Getty Images

Кэролин Бессетт-Кеннеди / Фото: Getty Images

Джинсы

Это была важная составляющая гардероба женщины. Тем более, что она работала в компании Calvin Klein - бренде, которые вывел деним на подиум, а затем, как раз в 90-х, превратил в империю международного масштаба.

Джинсы она носила разных фасонов, но поскольку в конце 90-х на пике популярности были прямые синие джинсы с немного расклешенными от колена штанинами, то именно такие можно было увидеть и на Кэролин чаще всего. Однако эта модель опять в моде и уже относится к бессмертной классике.

Кэролин Бессетт-Кеннеди / Фото: Getty Images

Пальто классического фасона

Она использовала пальто как центральный элемент своего образа. Кэролин дополняла им вечерние платья и носила в сочетании с джинсами. В основном это были классические фасоны из качественных тканей, которые выглядели не только практично, но и отлично сочетались с любым нарядом.

Джон Кеннеди-младший / Фото: Getty Images

Кэролин Бессетт-Кеннеди / Фото: Getty Images

Кэролин погибла 16 июля 1999 года вместе со своим мужем Джоном и старшей сестрой Лорен. Трагедия случилась, когда легковой самолет, который пилотировал Джон, врезался в Атлантический океан. Пасажиры умерли при столкновении.

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