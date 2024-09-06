Кэтрин Зета-Джонс в платьях-комбинациях: три роскошных вечерних наряда звезды

Каждый из ее нарядов роскошно смотрелся бы и сегодня.

Британская актриса - одна из самых красивых звезд всех времен. На красных дорожках она в основном предпочитает появляться в приталенных платьях, которые подчеркивают талию, имею эффектное декольте и высокий разрез на длинной юбке. Однако в редких случаях Кэтрин несколько раз выбирала просто потрясающие платья-комбинации, которые выглядели очень элегантно.

В 1997 году Кэтрин посетила премьеру фильма "Люди в черном" в Лос-Анджелесе. На звезде было красное длинное шелковое платье на тонких бретельках. Наряд украшал также высокий разрез на юбке. Платье она носила в сочетании с каблуками и несколькими драгоценностями.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Getty Images

В 1999 году Кэтрин появилась в черном однотонном платье на тонких бретельках на гала вечере в Нью-Йорке. Наряд имел V-образное декольте, а сочетала она его с гламурным клатчем, меховой накидкой и лаконичными черными туфлями. Волосы актриса уложила в гладкий пучок.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Getty Images

В том же 1999-м она посетила MTV Movie Awards в Санта-Монике. Нежный наряд она тогда дополнила сумкой Baguette от бренда Fendi, расшитой пайетками, босоножками и бриллиантами. Автором платья является французский модельер Эмануэль Унгаро и оно входило в коллекцию осень-зима 1999 года.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Getty Images

Кстати сейчас это нежное розовое дизайнерское платье носит дочь актрисы Кэрис. Платье матери она надела на свое 21-летие.

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