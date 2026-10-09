- Дата публикации
-
- Категория
- Звезды и мода
- Количество просмотров
- 135
- Время на прочтение
- 2 мин
Ким Кардашьян воссоздала культовый образ Элизабет Тейлор с эксклюзивной вечеринки княгини Монако
Для съёмок нового сезона сериала звезда выбрала наряд с легендарной историей, который в своё время украшал образ одной из самых известных актрис Голливуда.
Телезвезда Ким Кардашьян вернулась к своей роли в сериале «Все честно» (All’s Fair), и хотя продолжение шоу еще не вышло, но она уже привлекла внимание одним из образов, в котором появится в кадре.
Дело в том, что в опубликованном тизере сериала Ким появляется в чёрной бархатной накидке с капюшоном, украшенной вышитыми скорпионами. Изнутри накидка отделана бежевым шелком. В одном из эпизодов трейлера эту историческую вещь также надевает героиня Сары Полсон.
Эта вещь уникальна тем, что точно такую же накидку раньше носила легендарная Элизабет Тейлор. Оригинал назывался Scorpio Evening Cape, его создал бренд Tiziani Roma, и в 1969 году Тейлор надела его на празднование 40-летия княгини Монако Грейс Келли. Автором этого изделия был Карл Лагерфельд, поскольку в те годы он работал внештатным дизайнером для Tiziani, под брендом которого накидка и была выпущена. Это всё было ещё до того, как модельера пригласили работать в Chanel.
Актриса дополнила образ знаменитым колье Taylor-Burton с подвеской весом 69,42 карата. Центральный бриллиант был от бренда Cartier, и супруг актрисы купил его за две недели до мероприятия и преподнес Грейс перед вечеринкой. Мероприятие княгини было очень эксклюзивным и получило название «Бал Скорпиона», ведь Скорпион — был её знаком зодиака.
Особенностью вечеринки было то, что княгиня Монако пригласила на неё людей с тем же знаком зодиака, что и у неё. Элизабет просто повезло оказаться там, ведь она родилась весной под знаком Рыб, а вот её муж — Ричард Бертон — был Скорпионом. Актриса пришла с ним.