Ким Кардашьян воссоздала культовый образ Элизабет Тейлор с эксклюзивной вечеринки княгини Монако

Ким Кардашьян и Элизабет Тейлор

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Телезвезда Ким Кардашьян вернулась к своей роли в сериале «Все честно» (All’s Fair), и хотя продолжение шоу еще не вышло, но она уже привлекла внимание одним из образов, в котором появится в кадре.

Дело в том, что в опубликованном тизере сериала Ким появляется в чёрной бархатной накидке с капюшоном, украшенной вышитыми скорпионами. Изнутри накидка отделана бежевым шелком. В одном из эпизодов трейлера эту историческую вещь также надевает героиня Сары Полсон.

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Ким Кардашьян / фото: скриншот из видео

Эта вещь уникальна тем, что точно такую же накидку раньше носила легендарная Элизабет Тейлор. Оригинал назывался Scorpio Evening Cape, его создал бренд Tiziani Roma, и в 1969 году Тейлор надела его на празднование 40-летия княгини Монако Грейс Келли. Автором этого изделия был Карл Лагерфельд, поскольку в те годы он работал внештатным дизайнером для Tiziani, под брендом которого накидка и была выпущена. Это всё было ещё до того, как модельера пригласили работать в Chanel.

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Актриса дополнила образ знаменитым колье Taylor-Burton с подвеской весом 69,42 карата. Центральный бриллиант был от бренда Cartier, и супруг актрисы купил его за две недели до мероприятия и преподнес Грейс перед вечеринкой. Мероприятие княгини было очень эксклюзивным и получило название «Бал Скорпиона», ведь Скорпион — был её знаком зодиака.

Элизабет Тейлор и её муж на вечеринке у княгини / © Associated Press

Особенностью вечеринки было то, что княгиня Монако пригласила на неё людей с тем же знаком зодиака, что и у неё. Элизабет просто повезло оказаться там, ведь она родилась весной под знаком Рыб, а вот её муж — Ричард Бертон — был Скорпионом. Актриса пришла с ним.

Оригинальный плащ Элизабет Тейлор / © Associated Press

Оригинальный плащ Элизабет Тейлор / © Associated Press

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