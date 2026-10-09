ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Звезды и мода
Количество просмотров
135
Время на прочтение
2 мин

Ким Кардашьян воссоздала культовый образ Элизабет Тейлор с эксклюзивной вечеринки княгини Монако

Для съёмок нового сезона сериала звезда выбрала наряд с легендарной историей, который в своё время украшал образ одной из самых известных актрис Голливуда.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Ким Кардашьян и Элизабет Тейлор

Ким Кардашьян и Элизабет Тейлор

Телезвезда Ким Кардашьян вернулась к своей роли в сериале «Все честно» (All’s Fair), и хотя продолжение шоу еще не вышло, но она уже привлекла внимание одним из образов, в котором появится в кадре.

Дело в том, что в опубликованном тизере сериала Ким появляется в чёрной бархатной накидке с капюшоном, украшенной вышитыми скорпионами. Изнутри накидка отделана бежевым шелком. В одном из эпизодов трейлера эту историческую вещь также надевает героиня Сары Полсон.

Ким Кардашьян / фото: скриншот из видео

Ким Кардашьян / фото: скриншот из видео

Эта вещь уникальна тем, что точно такую же накидку раньше носила легендарная Элизабет Тейлор. Оригинал назывался Scorpio Evening Cape, его создал бренд Tiziani Roma, и в 1969 году Тейлор надела его на празднование 40-летия княгини Монако Грейс Келли. Автором этого изделия был Карл Лагерфельд, поскольку в те годы он работал внештатным дизайнером для Tiziani, под брендом которого накидка и была выпущена. Это всё было ещё до того, как модельера пригласили работать в Chanel.

Актриса дополнила образ знаменитым колье Taylor-Burton с подвеской весом 69,42 карата. Центральный бриллиант был от бренда Cartier, и супруг актрисы купил его за две недели до мероприятия и преподнес Грейс перед вечеринкой. Мероприятие княгини было очень эксклюзивным и получило название «Бал Скорпиона», ведь Скорпион — был её знаком зодиака.

Элизабет Тейлор и её муж на вечеринке у княгини / © Associated Press

Элизабет Тейлор и её муж на вечеринке у княгини / © Associated Press

Особенностью вечеринки было то, что княгиня Монако пригласила на неё людей с тем же знаком зодиака, что и у неё. Элизабет просто повезло оказаться там, ведь она родилась весной под знаком Рыб, а вот её муж — Ричард Бертон — был Скорпионом. Актриса пришла с ним.

Оригинальный плащ Элизабет Тейлор / © Associated Press

Оригинальный плащ Элизабет Тейлор / © Associated Press

Оригинальный плащ Элизабет Тейлор / © Associated Press

Оригинальный плащ Элизабет Тейлор / © Associated Press

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie