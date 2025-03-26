Кире Найтли 40 лет: вспоминаем выходы любимой актрисы в красивых вечерних платьях

В день рождения актрисы мы вспоминаем ее лучшие выходы в свет.
Британская актриса Кира Найтли снялась в огромном списке популярных фильмов, включая "Гордость и предубеждение", "Пираты Карибского моря" и "Игра в имитацию". В этих и других картина она неоднократно изображала стильных женщин. Но также на протяжении всей своей актерской карьеры Кира не раз показывала, что и сама является обладательницей отличного вкуса. Чтобы добится этого она прошла долгий модный путь от эпатажа до любви к элегантным вещам.
Свои модные навыки она демонстрировала на красных дорожках и различных светских мероприятиях. Были это кутюрные платья в пол или наряды из фатина от Chanel — Найтли всегда следила за тем, чтобы образы были актуальными, элегантными и женственными.
Ниже мы собрали некоторые из ее самых знаковых модных выходов за разные годы.
Rodarte осень-зима 2007
Alexis Mabille осень-зима 2008
Valentino Haute Couture осень-зима 2011
Chanel Haute Couture осень-зима 2010
Valentino осень-зима 2012
Vera Wang
Elie Saab Haute Couture осень-зима 2012
Chanel осень-зима 2012 Haute Couture
Erdem весна-лето 2013
Valentino осень-зима 2014
Giambattista Valli весна-лето 2015
Nina Ricci весна-лето 2015
Valentino осень-зима 2014 Haute Couture
Valentino осень-зима 2014 Haute Couture
Erdem
Chanel Pre-Fall 2015
Valentino весна-лето 2015 Haute Couture
Valentino осень-зима 2015
Valentino весна-лето 2018
Chanel весна-лето 2005 Haute Couture
Prada
Chanel осень-зима 2017 Haute Couture
Valentino осень-зима 2019
Читайте также: