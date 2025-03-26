Кире Найтли 40 лет: вспоминаем выходы любимой актрисы в красивых вечерних платьях

В день рождения актрисы мы вспоминаем ее лучшие выходы в свет.

Британская актриса Кира Найтли снялась в огромном списке популярных фильмов, включая "Гордость и предубеждение", "Пираты Карибского моря" и "Игра в имитацию". В этих и других картина она неоднократно изображала стильных женщин. Но также на протяжении всей своей актерской карьеры Кира не раз показывала, что и сама является обладательницей отличного вкуса. Чтобы добится этого она прошла долгий модный путь от эпатажа до любви к элегантным вещам.

Свои модные навыки она демонстрировала на красных дорожках и различных светских мероприятиях. Были это кутюрные платья в пол или наряды из фатина от Chanel — Найтли всегда следила за тем, чтобы образы были актуальными, элегантными и женственными.

Ниже мы собрали некоторые из ее самых знаковых модных выходов за разные годы.

Rodarte осень-зима 2007

Кира Найтли / Фото: Associated Press

Alexis Mabille осень-зима 2008

Кира Найтли / Фото: Associated Press

Valentino Haute Couture осень-зима 2011

Кира Найтли / Фото: Associated Press

Chanel Haute Couture осень-зима 2010

Кира Найтли / Фото: Associated Press

Valentino осень-зима 2012

Кира Найтли / Фото: Associated Press

Vera Wang

Кира Найтли / Фото: Associated Press

Elie Saab Haute Couture осень-зима 2012

Кира Найтли / Фото: Associated Press

Chanel осень-зима 2012 Haute Couture

Кира Найтли / Фото: Associated Press

Erdem весна-лето 2013

Кира Найтли / Фото: Associated Press

Valentino осень-зима 2014

Кира Найтли / Фото: Associated Press

Giambattista Valli весна-лето 2015

Кира Найтли / Фото: Associated Press

Nina Ricci весна-лето 2015

Кира Найтли / Фото: Associated Press

Valentino осень-зима 2014 Haute Couture

Кира Найтли / Фото: Associated Press

Valentino осень-зима 2014 Haute Couture

Кира Найтли / Фото: Associated Press

Erdem

Кира Найтли / Фото: Associated Press

Chanel Pre-Fall 2015

Кира Найтли / Фото: Associated Press

Valentino весна-лето 2015 Haute Couture

Кира Найтли / Фото: Associated Press

Valentino осень-зима 2015

Кира Найтли / Фото: Associated Press

Valentino весна-лето 2018

Кира Найтли / Фото: Associated Press

Chanel весна-лето 2005 Haute Couture

Кира Найтли / Фото: Associated Press

Prada

Кира Найтли / Фото: Associated Press

Chanel осень-зима 2017 Haute Couture

Кира Найтли / Фото: Associated Press

Valentino осень-зима 2019

Кира Найтли / Фото: Associated Press

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