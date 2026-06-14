Классические лодочки и яркие эспадрильи: любимая обувь королевы Летиции для летнего сезона

Королева Летиция / © Getty Images

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Туфли Sezane в стиле «Мэри Джейн»

Эта вневременная модель туфель представлена в гардеробе королевы Летиции сразу в нескольких цветовых вариациях. Черная классическая модель, которую удобно сочетать с брючными или юбочными костюмами более нейтральных оттенков. Также Летиция купила себе туфли в белом цвете и вишнево-красном – эти две пары она любит носить с платьями длины миди или светлыми брюками, когда хочет добавить яркого акцента образу (в случае с красными туфлями).

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Все три пары этих туфель представлены из лаковой кожи на нескольких застежках спереди и круглыми носами, они также имеют невысокий устойчивый каблук.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Комфорт очень важен для королевы Летиции, так как она страдает невромой Мортона на правой ноге и была вынуждена пересмотреть свои предпочтения в выборе обуви, в связи с этим.

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Розовые эспадрильи

Эспадрильи – это любовь королевы Летиции, и особо часто ее можно увидеть в них в летний период.

Королева Летиция / © Getty Images

Если и есть обувь, которая определяет летний стиль королевы Летиции, то это, несомненно они - эспадрильи. Удобные, универсальные и всегда элегантные, они стали неотъемлемой частью гардероба королевы в теплое время года.

Королева Летиция / © Getty Images

Конкретно эти фуксиевые эспадрильи на танкетке из джута с завязками на щиколотке – вневременная летняя классика. Летиция любит носить не только эспадрильи бежевых оттенков, но и предпочитает добавлять в свой гардероб ярких красок.

Вечная классика – лодочки от Magrit

Это вариант обуви Летиции, которую королева предпочитает носить на вечерние или деловые встречи. Также ее можно увидеть в таких туфлях на аудиенциях и мероприятиях во дворце Сарсуэлла и протокольных встречах.

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Королева Летиция / © Getty Images

Это туфли из мягкой черной кожи, на небольших каблуках, и идеально подходят под платья ярких оттенков и любых вариантов классических образов.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Такие же, но только белые туфли и без пряжек – еще один беспроигрышный вариант королевы. Буквально недавно она носила такие на новое мероприятие в Барселоне.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

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