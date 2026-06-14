- Дата публикации
-
- Категория
- Звезды и мода
- Количество просмотров
- 8
- Время на прочтение
- 2 мин
Классические лодочки и яркие эспадрильи: любимая обувь королевы Летиции для летнего сезона
У королевы Испании Летиции есть свои любимые обувные бренды, которые она предпочитает носить в теплое время года, начиная с ранней весны и заканчивая поздней осенью. Эта удобная обувь стала основой ее королевского гардероба.
Туфли Sezane в стиле «Мэри Джейн»
Эта вневременная модель туфель представлена в гардеробе королевы Летиции сразу в нескольких цветовых вариациях. Черная классическая модель, которую удобно сочетать с брючными или юбочными костюмами более нейтральных оттенков. Также Летиция купила себе туфли в белом цвете и вишнево-красном – эти две пары она любит носить с платьями длины миди или светлыми брюками, когда хочет добавить яркого акцента образу (в случае с красными туфлями).
Все три пары этих туфель представлены из лаковой кожи на нескольких застежках спереди и круглыми носами, они также имеют невысокий устойчивый каблук.
Комфорт очень важен для королевы Летиции, так как она страдает невромой Мортона на правой ноге и была вынуждена пересмотреть свои предпочтения в выборе обуви, в связи с этим.
Розовые эспадрильи
Эспадрильи – это любовь королевы Летиции, и особо часто ее можно увидеть в них в летний период.
Если и есть обувь, которая определяет летний стиль королевы Летиции, то это, несомненно они - эспадрильи. Удобные, универсальные и всегда элегантные, они стали неотъемлемой частью гардероба королевы в теплое время года.
Конкретно эти фуксиевые эспадрильи на танкетке из джута с завязками на щиколотке – вневременная летняя классика. Летиция любит носить не только эспадрильи бежевых оттенков, но и предпочитает добавлять в свой гардероб ярких красок.
Вечная классика – лодочки от Magrit
Это вариант обуви Летиции, которую королева предпочитает носить на вечерние или деловые встречи. Также ее можно увидеть в таких туфлях на аудиенциях и мероприятиях во дворце Сарсуэлла и протокольных встречах.
Это туфли из мягкой черной кожи, на небольших каблуках, и идеально подходят под платья ярких оттенков и любых вариантов классических образов.
Такие же, но только белые туфли и без пряжек – еще один беспроигрышный вариант королевы. Буквально недавно она носила такие на новое мероприятие в Барселоне.