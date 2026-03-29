Клатч Knot от Bottega Veneta: королевские особы, которые выбирают этот аксессуар для светских выходов

Кронпринцесса Метте-Марит, королева Мэри и кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Сумка, которая покорила сердца королев и принцесс, которая пережила изменчивые прихоти трендов — клатч Knot от Bottega Veneta — это, пожалуй, самое известное творение итальянского модного дома. Она отличается жесткой овальной структурой с замысловатой плетеной отделкой. Маленькая и стильная, с застежкой в форме узла (отсюда и название), которая превращает ее в скульптурное произведение и одновременно в символ сдержанной роскоши.

Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Почти у всех королевских особ в гардеробе есть хотя бы одна такая сумка, а у некоторых даже несколько разных цветов. Королева Испании Летиция подобрала черный клатч Bottega Veneta к пышному черному платью, когда посещала открытие сезона 2023/2024 Королевского театра 19 сентября 2023 года в Мадриде.

Королева Летиция / © Getty Images

Кронпринцесса Метте-Марит

Норвежская кронпринцесса Метте-Марит носила такой же клатч на похоронах Папы Римского Франциска в 2025 году. Абсолютно черный, без излишеств, предельно сдержанный. Это был идеальный выбор для официального траура.

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Также у нее есть фиолетовый клатч Bottega Veneta. С ним Метте-Марит появилась на обеде во Дворце Воссоединения в третий день официального визита во Вьетнам в 2014 году.

Кронпринцесса Виктория

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

У шведской кронпринцессы есть нежно-голубая версия клатча Knot. Она часто берет его с собой и появилась с аксессуаром на церемонии вручения Стокгольмской молодежной водной премии 2022 года. Сумка идеально дополняла платье с плиссированным подолом принцессы и удачно гармонировало с голубыми серьгами-перьями.

Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

В коллекции королевы Нидерландов есть также небесно-голубой клатч Bottega Veneta. С ним Максима появилась на Рождественском музыкальном гала-концерте в театре T Spant в 2023 году в Буссуме. Гала-концерт был организован фондом More Music in the Class, почетным председателем которого является королева. Ее образ в тот день оказался монохромным, а клатч безупречно дополнял его.

Королева Мэри

Королева Мэри / © Getty Images

Еще одна модница и поклонника бренда Bottega Veneta — датская королева Мэри. В 2022 году, во время открытия Национального музея в Осло, Мэри появилась с лиловой версией клатча Knot. Идеальный выбор для культурного мероприятия, где сумка не затмевала ее коралловое платье, наоборот, дополняя образ.

Королева Рания

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Иордании Рания посещая з визитом Египет, где побывала на грандиозном открытии Большого египетского музея в Каире, к красному платью из органзы от Dolce & Gabbana с драпировкой подобрала клатч Bottega Veneta из белой кожи и обула белые лаковые туфли Christian Louboutin.

Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн / © Getty Images

А ее невестка принцесса Раджва выбрала аксессуар от итальянского бренда, сопровождая своего мужа кронпринца Хусейна в поездке в Европу. Принцесса сочетала черное платье-пальто и в руках держала нюдовый клатч Bottega Veneta.