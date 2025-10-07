Когда Европа одевалась, как древняя Греция: что такое стиль ампир и как он стал популярным

Портрет мадам Реймонд Верниньяк, работа Жака-Луи Давида / © Getty Images

Мода того времени была вдохновлена античным миром и новыми классическими платьями — в тренде были высокие талии и легкие юбки. Это направление сейчас известно как стиль ампир.

Эти тенденции возникли под влиянием археологических раскопок в Геркулануме и Помпеях, благодаря которым люди лучше поняли, как одевались древние греки и римляне. Женская мода тогда сильно подражала свободным силуэтам древнегреческой одежды, а также прическам, ведь лишь поколением ранее женщины носили огромные панье, широкие юбки на каркасе и тугие корсеты и парики.

А теперь платья плотно обжимали тело — что, конечно, шокировало старшее поколение. Бюст подчеркивался, руки были полностью открытыми, а прически стали — намного проще.

Однако кроме Великобритании стиль был популярным и в других странах Западной Европы. Одной из самых ярых поклонниц этого стиля была Жозефина, императрица Франции.

Жозефина де Богарное — первая жена Наполеона Бонапарта, императрица-консорт / © Getty Images

На многих портретах того времени императрица была изображена именно в таких образах вдохновленных античностью.

Большинство платьев того времени были белыми, сделанными из муслина — легкого, струящегося материала. Он был дорогим и одновременно красиво подчеркивал силуэт. Также была мода на шали, которыми украшали эти платья. Шали изготавливались из ценных тканей, что демонстрировало состоятельность владелицы.