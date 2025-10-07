- Дата публикации
Когда Европа одевалась, как древняя Греция: что такое стиль ампир и как он стал популярным
В начале XIX века в Англии, в период, который историки называют Эпохой Регентства (1811-1820), женщины стремились подражать образу древнегреческих дам, и это отражалось в моде.
Мода того времени была вдохновлена античным миром и новыми классическими платьями — в тренде были высокие талии и легкие юбки. Это направление сейчас известно как стиль ампир.
Эти тенденции возникли под влиянием археологических раскопок в Геркулануме и Помпеях, благодаря которым люди лучше поняли, как одевались древние греки и римляне. Женская мода тогда сильно подражала свободным силуэтам древнегреческой одежды, а также прическам, ведь лишь поколением ранее женщины носили огромные панье, широкие юбки на каркасе и тугие корсеты и парики.
А теперь платья плотно обжимали тело — что, конечно, шокировало старшее поколение. Бюст подчеркивался, руки были полностью открытыми, а прически стали — намного проще.
Однако кроме Великобритании стиль был популярным и в других странах Западной Европы. Одной из самых ярых поклонниц этого стиля была Жозефина, императрица Франции.
На многих портретах того времени императрица была изображена именно в таких образах вдохновленных античностью.
Большинство платьев того времени были белыми, сделанными из муслина — легкого, струящегося материала. Он был дорогим и одновременно красиво подчеркивал силуэт. Также была мода на шали, которыми украшали эти платья. Шали изготавливались из ценных тканей, что демонстрировало состоятельность владелицы.