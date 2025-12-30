Когда не существовало женских сумок: что такое шатлен и как он из необходимости стал роскошью

Шатлен / © Getty Images

В модном арсенале женщины прошлого часто можно было увидеть оригинальную деталь, которая на самом деле вовсе не является украшением. Называлась эта вещь шатлен и крепилась к талии на пояс.

Чаще всего металлические шатлены носили хозяйки большого дома, а крепились на них с помощью подвесок инструменты, необходимые для управления хозяйством или личные вещи, которые всегда должны были быть под рукой: ключи от всех кладовых, ножницы, часы, кошелек, печатка, нюхательные соли, наперстки и другие безделушки. Название аксессуара происходит от французского термина châtelaine, что означало «хозяйка замка». Также в 19 веке шатлен использовали, чтобы показать статус женщины в состоятельной семье, ведь когда она носила многочисленные ключи от важных комнат и кладовых, то считалась главной женщиной в семье и руководила своим наемным персоналом.

Шатлен лондонской дамы / © Getty Images

Также поскольку эта деталь гардероба была очень заметной, то изготавливали шатлены как настоящие произведения искусства, часто на заказ и в таких случаях нередко закладывали в эти изделия какой-то особый смысл.

Молодые женщины и девушки тоже часто носили шатлены, но больше как декоративную деталь образа. Не были исключением шатлены из драгоценного металла и украшенные бриллиантами — каждый крупный и известный ювелир в конце 19 века в определенный период изготавливал шателен. Экземпляры из недрагоценных металлов и стали, как правило, производились массово.

Шатлен с бриллиантами и сапфирами от Boucheron / © Getty Images

Почему шатлены стали популярными? Потому что платья, которые носили женщины того времени не имели карманов как наша одежда сейчас. Также в то время женщины не имели больших сумок, только маленькие сумочки или ридикюли. А поскольку необходимо было носить с собой некоторые вещи, необходимые для определенного занятия, шатлены были хорошим и удобным решением.

Шатлен из золота, эмали и драгоценных камней / © Getty Images

Шатлены носили все — служанки, работницы различных служб, аристократки и королевские дамы. Но со временем они вышли из моды, а поспособствовало этому появление наручных часов. Также начали появляться различные сумки — они становились больше и все свои вещи можно было носить в них, а не каждую отдельно на поясе.