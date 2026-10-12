Когда переделка не пошла по плану: как невеста спасла винтажное свадебное платье Carolina Herrera своей мамы

Лейн Беккетт Клурман и её мама / Фото: instagram.com/lanebeckettt

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Невеста по имени Лейн Беккетт Клурман ждала более 30 лет, чтобы надеть особенное платье — свадебное платье своей мамы. Она решила, что хочет идти к алтарю в наряде, который бережно хранился в её семье все эти годы, но при этом немного его усовершенствовать.

Оригинальное платье было создано брендом Carolina Herrera для её мамы, которая вышла замуж в 1992 году. Это было классическое белое платье с пышной юбкой, заниженной талией, рукавами-фонариками и нежными цветочными аппликациями.

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Родители невесты в день свадьбы в 1992 году / Фото: instagram.com/lanebeckettt

«Это моя мама в день своей свадьбы в роскошном платье от Carolina Herrera. Я давно мечтала, что когда-нибудь тоже надену его, поэтому в марте прошлого года, после помолвки, мы достали платье из шкафа, чтобы оценить его состояние. К удивлению, оно сохранилось довольно хорошо, поэтому мы отнесли его к швее, чтобы начать подгонять наряд под меня», — рассказала Лейн в Instagram.

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Родители невесты в день свадьбы в 1992 году / Фото: instagram.com/lanebeckettt

Однако невесте не повезло: после переделки платье ей не понравилось.

«К сожалению, я примерно на 13 сантиметров выше мамы, поэтому заниженная талия оказалась совсем не там, где мне хотелось. Пришлось искать другой вариант. На помощь пришла Моник из Cleo Phoenix — настоящий ангел в процессе переделки свадебного платья. Она полностью разобрала мамино платье и использовала его в качестве основы для создания макета из хлопчатобумажной ткани, идеально соответствующего пропорциям моей фигуры. После этого мы выбрали новый шантунг, ведь при более тщательном осмотре выяснилось, что ткань маминого платья в некоторых местах пожелтела. Так появился первый макет моего свадебного платья».

Лейн Беккетт Клурман и её мама / Фото: instagram.com/lanebeckettt

«Поскольку задумка быстро превратилась в индивидуальную переделку, я смогла тщательно обсудить каждую деталь, которую хотела изменить. Мы провели около десяти примерок, чтобы идеально подобрать посадку, длину, объем юбки и шлейф. Но больше всего мне запомнился момент, когда мы вручную размещали на платье оригинальные цветы из маминого наряда. Моник сняла с её платья сотни цветочных аппликаций, а затем вручную пришила каждую из них к новому наряду именно в тех местах, которые мы выбрали. Благодаря этому декор подчеркнул силуэт и выглядел именно так, как мы и задумывали».

Лейн Беккетт Клурман / Фото: instagram.com/lanebeckettt

Платье практически создали с нуля, а наряд матери взяли за основу и сделали из него подкладку.

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«Платье села после стирки, и после нашей первоначальной переделки оно просто перестало мне подходить. Поэтому при перешивании мы использовали как можно больше ткани из оригинального платья! На наш взгляд, это гораздо лучше, чем если бы оно ещё 35 лет пролежало в коробке».

Лейн Беккетт Клурман / Фото: instagram.com/lanebeckettt

В том же стиле невеста решила оформить и фату, поэтому на неё пришили те же цветы, что были на оригинальном платье её мамы.

Лейн Беккетт Клурман / Фото: instagram.com/lanebeckettt

Однако многие пользователи возмутились решению Лейн полностью распороть платье мамы на выкройки, ведь дизайнерское изделие было действительно уникальным, изысканным и очень красивым. Но невеста и ее мама не обращали внимания на критику, ведь конечный результат им очень понравился — платье было одновременно индивидуальным и имело в себе сентиментальные детали.

Лейн Беккетт Клурман / Фото: instagram.com/lanebeckettt

Также нельзя не заметить, что оригинальное платье было очень похожим по дизайну на платье, которое в 1986 году одела на свою свадьбу Кэролайн Кеннеди. Ее платье тоже было от Carolina Herrera и имело цветочные аппликации.

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