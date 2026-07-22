Комбинезон Мики Джаггера: что стало с культовым образом солиста Rolling Stones после тура 1972 года

Мик Джаггер / © Getty Images

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Мик Джаггер из Rolling Stones всегда питал слабость к моде, что заметно по его образам в повседневной жизни и на сцене, особенно в период расцвета их карьеры, когда публика жаждала ярких костюмов и блеска.

Одним из дизайнеров, поклонником которого был певец, был британский модельер Осси Кларк, пользовавшийся огромной популярностью в 1960-е годы. Его одежду носили супермодели и звезды. Одними из вещей, которые Осси разработал для Джаггера, были яркие комбинезоны. Певец не раз упоминал об удобстве этих вещей.

Мик Джаггер / © Getty Images

Один из таких комбинезонов Джаггер носил в 1972 году во время американского турне группы, после выхода их культового альбома Exile on Main Street.

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Он был сшит из перламутрово-белого велюра и полностью украшен серебристыми металлическими пуговицами и пайетками. Спереди на комбинезоне была шнуровка. Его продали на аукционе Christie’s в 2012 году за 20 тысяч фунтов стерлингов.

Мик Джаггер / © Getty Images

Впрочем, стоит помнить, что все фирменные движения бедрами Джаггера не прошли бесследно для его сценических костюмов.

Комбинезон Мики Джаггера / © Associated Press

«Можно увидеть, насколько ткань износилась в области таза из-за всех этих энергичных движений», — рассказала в 2009 году газете The Guardian куратор музея V&A Кейт Дорни, комментируя один из костюмов, созданных Осси Кларком для рок-звезды, который тогда демонстрировался на выставке.

Комбинезон Мика Джаггер / © Associated Press

К счастью, Осси Кларк всегда заботился о том, чтобы у Мика было несколько запасных костюмов на случай, если какой-то из них порвётся. Но Мик Джаггер такие костюмы на сцене уже не носит и отдаёт предпочтение классическим образам.

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Мик Джаггер / © Associated Press

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